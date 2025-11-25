حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عاطل بدار السلام، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعثر بحوزته على (مجموعة من المستندات "مزورة" منسوبة لجهات مختلفة - مبلغ مالى وبطاقة دفع إلكتروني تحوي مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة والأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهـــته أقر بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

