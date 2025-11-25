الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عاطل بدار السلام، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، مستخدمًا مستندات مزورة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه  بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعثر بحوزته على (مجموعة من المستندات "مزورة" منسوبة لجهات مختلفة - مبلغ مالى وبطاقة دفع إلكتروني تحوي مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة والأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهـــته أقر بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة والجريمة المنظمة الاستيلاء على أموال النصب على المواطنين النيابة العامة جرائم الاموال العامة قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه فى الغربية

استعجال التقرير الطبي لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التحريات لعاطل شرع في قتل زوجته بالقطامية

إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم باحتجاز فتاة وتعذيبها بالقطامية

اقتحمت الوسط الفني وجعلته ستارا، النيابة تفجر مفاجأة خلال جلسة محاكمة سارة خليفة

نص مرافعة النيابة بقضية سارة خليفة بالاتجار في المواد المخدرة

أصابها بـ 20 غرزة، نص التحريات في اعتداء عاطل على زوجته بالقطامية

نيابة غسل الأموال تجري تحقيقات موسعة في بلاغ بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية