عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب مطالبات إغلاق نادي الزمالك

تصدرت أزمة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، ومطالبات البعض بإغلاق النادي بسبب الأزمات المالية المتلاحقة، اهتمام الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه «الحكاية» مساء السبت على شاشة «الحكاية».

عمرو أديب ينتقد الصمت على أزمات الزمالك



وأكد أديب أن الحديث عن إغلاق نادي الزمالك أشبه بالمبالغة، قائلًا: «هو الزمالك شقة مفروشة علشان يتقفل، يتقفل على صابعكم يارب.. إيه الفضيحة اللي إحنا فيها دي».

وأضاف أن الصمت على الوضع الحالي للنادي يمثل تقصيرًا، موضحًا أن نادي الزمالك “نادي الدولة” ويستحق الدعم ومنحه فرصة لتجاوز أزماته.

انتقاد أداء مجلس إدارة الزمالك الحالي بقيادة حسين لبيب



واعتبر أديب أن مجلس إدارة نادي الزمالك “تعيس وتعبان وغير قادر على فعل شيء”، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على قدرة النادي على إدارة أزماته المالية بشكل فعال. ومع ذلك، شدد الإعلامي على أهمية إيجاد حلول عملية وسريعة لمعالجة المشكلات المالية والإدارية، وعدم الاكتفاء بالانتقاد أو الدعوات لإغلاق النادي.

عمرو أديب يطالب بضرورة وضع خطة إنقاذ لنادي الزمالك



وأشار عمرو أديب إلى أن أي دعوة لإغلاق نادي الزمالك ستؤثر على جماهيره ومكانته في الساحة الرياضية، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم المناسب للقلعة البيضاء.

وأوضح أن الحل يكمن في وضع خطة إنقاذ شاملة، تشمل إعادة هيكلة مالية وإدارية، لضمان استمرار النادي وتأمين حقوق لاعبيه وأعضاءه.

وفي ختام حديثه، دعا عمرو أديب الجميع إلى توخي الحذر من القرارات المتسرعة، مؤكدًا أن نادي الزمالك يمثل إرثًا رياضيًا وثقافيًا لا يمكن تجاوزه، ويجب أن يكون الدعم والمؤازرة جزءًا من حل الأزمة وليس مجرد كلمات على الهواء.

