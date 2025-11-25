الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحقيقات موسعة في اتهام سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بالتحرش بتلاميذ في التجمع

تحرش بأطفال أرشيفية
تحرش بأطفال أرشيفية
18 حجم الخط

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة بواقعة سائقي أتوبيس بمدرسة خاصة لاتهامها بالاعتداء على تلاميذ والتحرش بهم بمنطقة التجمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

سائقو أتوبيس مدرسة خاصة يتحرشن بتلاميذ بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من قبل أولياء أمور تلاميذ في مرحلة الحضانة ضد سائقين بإحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع، لاتهامهما بالتحرش بأبنائهم والاعتداء عليهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات، وتبين من صحته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القاهرة الجديدة النيابة العامة أمن القاهرة تهمة التحرش بمنطقة التجمع مديرية أمن القاهرة نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

قرارات النيابة ضد عامل بتهمة أداء أعمال منافية للآداب بالطريق العام ببورسعيد

حبس منتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منح قروض

حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

تجديد حبس سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه فى الغربية

استعجال التقرير الطبي لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التحريات لعاطل شرع في قتل زوجته بالقطامية

إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم باحتجاز فتاة وتعذيبها بالقطامية

اقتحمت الوسط الفني وجعلته ستارا، النيابة تفجر مفاجأة خلال جلسة محاكمة سارة خليفة

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية