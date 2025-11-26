الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حاكم ولاية فيرجينيا يعلن مقتل عنصري الحرس الوطنى الأمريكى بعد إطلاق النار عليهما

الحرس الوطني، فيتو
الحرس الوطني، فيتو
18 حجم الخط

أكد حاكم ولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، أن عنصري الحرس الوطني اللذين أُطلق عليهما النار قرب البيت الأبيض قد قتلا كلاهما، وكان من أفراد الحرس الوطني للولاية.

 

حاكم فرجينيا يعلن وفاة عنصري الحرس الوطني

وأضاف باتريك موريسي، فى منشور له على منصة "إكس" لقد ضحى هذان الشجاعان من سكان وست فرجينيا بحياتهما في خدمة وطنهما.

<br alt=

إطلاق نار قرب البيت الأبيض، فيتو

وكان البيت الأبيض أعلن، أنه في حالة إغلاق بينما الرئيس دونالد ترامب يتواجد في فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس أُبلغ بالواقعة"

تعليق ترامب على حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

ثم كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" أن عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب البيت الأبيض "أُصيبا بجروح خطيرة، ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين"، وأن مطلق النار "أُصيب أيضًا بجروح بالغة، لكنه سيدفع ثمنًا باهظًا".

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الوطني البيت الأبيض أفراد الحرس الوطني فرجينيا ترامب عنصري الحرس الوطني كارولاين ليفيت

مواد متعلقة

أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

آرسنال يضرب بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بزيادة المال وشفاء المريض

الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads