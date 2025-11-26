حاكم ولاية فيرجينيا يعلن مقتل عنصري الحرس الوطنى الأمريكى بعد إطلاق النار عليهما

18 حجم الخط

أكد حاكم ولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، أن عنصري الحرس الوطني اللذين أُطلق عليهما النار قرب البيت الأبيض قد قتلا كلاهما، وكان من أفراد الحرس الوطني للولاية.

حاكم فرجينيا يعلن وفاة عنصري الحرس الوطني

وأضاف باتريك موريسي، فى منشور له على منصة "إكس" لقد ضحى هذان الشجاعان من سكان وست فرجينيا بحياتهما في خدمة وطنهما.



إطلاق نار قرب البيت الأبيض، فيتو

وكان البيت الأبيض أعلن، أنه في حالة إغلاق بينما الرئيس دونالد ترامب يتواجد في فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس أُبلغ بالواقعة"

تعليق ترامب على حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

ثم كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" أن عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب البيت الأبيض "أُصيبا بجروح خطيرة، ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين"، وأن مطلق النار "أُصيب أيضًا بجروح بالغة، لكنه سيدفع ثمنًا باهظًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.