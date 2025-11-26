الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، إن إطلاق النار قرب البيت الأبيض أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني إصابة بالغة ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين.

وأضاف ترامب: مطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني مصاب بجروح بالغة لكنه سيدفع ثمنا باهظا.

 

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

وأعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن "إغلاق البيت الأبيض".

وأفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب اطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني".

وقال البيت الأبيض: "نتابع الوضع المأساوي عن كثب وتم إبلاغ الرئيس بما حصل".

 

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

بدورها، أعلنت شرطة واشنطن، احتجاز المشتبه في إطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني وتأمين مكان الحادث، داعية سكان المدينة لتجنب منطقة إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

فيما صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: نعمل مع أجهزة الأمن المحلية لجمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث قرب البيت الأبيض.

