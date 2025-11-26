لحظة نقل مصابي الحرس الوطنى الأمريكى عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض (فيديو)

18 حجم الخط

الحرس الوطني، نشرت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، مقطع فيديو يظهر عملية نقل مصابين من الحرس الوطنى، عقب تعرضهما لـ إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

إطلاق نار على عناصر من الحرس الوطنى الأمريكي

كما أشارت، إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتواجد حاليا بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبيل عطلة "عيد الشكر"، فيما يتواجد نائبه جي دي فانس في كنتاكي.

Video horrible. 2 national guard shot. Police presence insane. pic.twitter.com/rnCvzhRTq3 November 26, 2025

وشهدت العاصمة "واشنطن" فى وقت سابق من مساء اليوم، تعرض اثنان من أفراد الحرس الوطني، لإطلاق نار في وسط مدينة واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، الأربعاء، وفقًا لما نقلته شبكة "إي بي سي" عن مصدرين مطلعين على الوضع.

إغلاق البيت الأبيض عقب إطلاق نار على عناصر الحرس الوطني

وأعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق البيت الأبيض، وقالت المتحدثة باسمه كارولين ليفيت إنه تم إطلاع ترمب على واقعة إطلاق النار.

من جهته أفادت شرطة العاصمة واشنطن، في بيان منفصل، باحتجاز مشتبه به في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول في شرطة واشنطن قوله إن إطلاق النار وقع في الساعة 2:20 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة عند مدخل محطة مترو فاراجوت ويست.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إن العمل يجري مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وقررت إدارة الطيران الاتحادية، وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

