روبيو يكشف حقيقة انقسام الإدارة الأمريكية حول التعامل مع الأزمة الأوكرانية

بعد أنباء عن وجود انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التعامل مع أوكرانيا من أجل حثها على قبول خطة السلام المقترحة وإنهاء الحرب مع روسيا، دخل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على الخط قاطعًا الشك باليقين.

وأكد روبيو في منشور على حسابه في إكس، اليوم الأربعاء، أن التقارير الإخبارية التي تتحدث عن انقسام بينه وبين معسكر نائب الرئيس جيه دي فانس، كاذبة بل ملفقة.

وجاء ذلك، بعدما أفادت مصادر مطلعة لشبكة "أن بي سي" بوجود خلافات بين معسكر روبيو وفانس حول التعامل مع كييف.

كما أوضح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن المجموعة، التي تضم فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين، ترى أن أوكرانيا هي العقبة الرئيسية أمام السلام وتفضل استخدام النفوذ الأمريكي لإجبارها على تقديم تنازلات كبيرة.

أما المجموعة الأخرى، التي يمثلها روبيو ومسؤولون آخرون، فترى أن روسيا هي الجاني لأنها شنت غزوًا غير مبرر على جارتها، وتعتبر أن موسكو لن تتراجع إلا إذا دفعت ثمن عدوانها من خلال العقوبات وغيرها من الضغوط.

