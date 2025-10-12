الأحد 12 أكتوبر 2025
بقاء وتجميد، القضاء يحبط خطة ترامب لنشر الحرس الوطني في إلينوي

احتجاجات في إلينوي
احتجاجات في إلينوي ضد نشر الحرس الوطني، فيتو

قضت محكمة استئناف أمريكية السبت ببقاء مئات من أفراد الحرس الوطني الذين تم إرسالهم إلى مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي.

ورفضت المحكمة نشر العناصر، مؤيدة قرار محكمة أدنى بوقف التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لترحيل المهاجرين.

ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة على طلب المستأنفين بـ "البقاء الإداري" للقوات الفدرالية في إلينوي مع رفض نشرها.

وكانت إدارة ترامب قد استأنفت حكما صادرا عن محكمة ابتدائية الخميس يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك بحجة أن هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في أمريكا.

ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني مؤقتا حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج.

وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من 60 يومًا، وفقًا للقيادة الشمالية للجيش الأمريكي.

أما بالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون التي يسيطر عليها الديموقراطيون، فإن محكمة استئناف تدرس أيضًا ما إذا كانت سترفع حظرًا موقتًا فرضه قاض آخر على التعبئة.

وحذت ولايتا إلينوي وأوريجون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى مقاضاة إدارة ترامب بعد نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.
 

