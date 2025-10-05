ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو الأمريكية، عقب تصاعد التوتر بالمدينة، وذلك خلافا لرغبة حاكم ولاية إلينوي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ابيجيل جاكسون "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية".

وأضافت "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية".

وجاءت هذه الأوامر بعد أن أطلق عملاء فيدراليون مدججون بالسلاح النار على امرأة، مما أثار المزيد من الاشتباكات بين سلطات الهجرة والسكان الغاضبين.

ومنع قاض فيدرالي ترامب، بشكل منفصل، من إرسال قوات من الحرس الوطني إلى بورتلاند، حيث كان المتظاهرون ومسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون يواجهون بعضهم البعض خارج منشأة تابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

ومثلت الأحداث المتسارعة في كلتا المدينتين تصعيدا لأسابيع من التوتر بين السكان المحليين والمسئولين وإدارة ترامب.

وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن عملاء فيدراليين أطلقوا النار على المرأة في شيكاغو أثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في حي برايتون بارك بالمدينة.

وأضافت ماكلولين في بيان إن العملاء أطلقوا "طلقات نارية دفاعية" بعد أن "صدمت مركبات الضباط وحاصرتهم عشر سيارات".

وقادت المرأة، وهي مواطنة أمريكية لم تكشف هويتها، سيارتها إلى مستشفى قريب، ثم احتجزها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا، وفقا لوزارة الأمن الداخلي.

ووقع إطلاق النار قبل ساعات قليلة من تصريح أصدره حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، وهو ديمقراطي، فقال فيه إن إدارة ترامب وجهت له "إنذارا نهائيا" بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو، وإلا فسيتم إرسال هذه القوات تحت قيادة فيدرالية.

وقال بريتزكر إنه رفض مطالب الإدارة، لكنه يتوقع الآن أن يتم قريبا إضفاء الطابع الفيدرالي على 300 جندي من الحرس الوطني.

وفي بيانه، قال بريتزكر إن هذه الخطوة "لم تكن يوما تتعلق بالسلامة، بل تتعلق بالسيطرة".

