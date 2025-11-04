الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أمريكا تؤكد التزامها بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في السودان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية "ملتزمة تماما" بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في السودان.

وأضافت كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "نحن على تواصل منتظم مع شركائنا العرب، ونريد أن يصل هذا الصراع إلى نهاية سلمية"، لكن "الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جدا".

وتابعت "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان".

والإثنين، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لثلاثة أشهر، استنادًا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من سبتمبر الماضي.

وأوضح في تصريحات أدلى بها من القاهرة أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرًا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة، بدعم من الرباعية، تهدف إلى تحقيق السلام.
وتنص خطة الرباعية على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر للسماح بدخول المساعدات، وإطلاق عملية سياسية خلال تسعة أشهر، مع استبعاد عناصر تنظيم الإخوان من أي دور فيها.

