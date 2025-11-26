إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

وذكرت «سي إن إن»، نقلا عن مصدر، أن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات الرصاص في واشنطن بينهم واحد على الأقل من الحرس الوطني الأمريكي.

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب أطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني".

