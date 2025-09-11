طريقة عمل الكوسة بالبشاميل في خطوات سريعة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، الكوسة بالبشاميل من الأكلات المصرية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في البيوت، فهي وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية العالية.

وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر من الأطباق المميزة التي تقدم في العزومات والمناسبات، كما يمكن إعدادها كوجبة رئيسية مشبعة ومغذية لجميع أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل:

1 كيلو من الكوسة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة قرفة أو بهارات لحمة

2 ثمرة طماطم مبشورة أو معجون طماطم حسب المتاح

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

لتر من الحليب (4 أكواب)

كوب كريمة لباني (اختياري لزيادة القوام)

ملح

فلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة للوجه

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل:

تغسل الكوسة جيدا وتقشر تقشير خفيف.

تقطع حلقات رفيعة أو شرائح طولية حسب الرغبة.

تسلق نصف سلقة في ماء مغلي به قليل من الملح والفلفل حتى تصبح نصف ناضجة.

تصفى جيدا وتترك حتى تبرد وتفقد الماء الزائد.

في إناء على النار يوضع الزيت أو السمن، ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يتغير لونه ويجف ماؤه.

يتبل بالملح والفلفل والبهارات والقرفة حسب الرغبة.

يضاف عصير أو مبشور الطماطم ويترك الخليط حتى يتسبك ويصبح الحشو جاهزا.

ولتحضير البشاميل في قدر آخر تذاب الزبدة، ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يكتسب لون ذهبي فاتح.

يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى لا يتكتل.

يترك على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى يتكاثف القوام.

يتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب، ويمكن إضافة الكريمة اللباني لمذاق أغنى.

يدهن قاع صينية فرن بقليل من البشاميل.

توضع طبقة من شرائح الكوسة المسلوقة.

يوزع فوقها خليط اللحمة المعصجة بالتساوي.

توضع طبقة أخرى من الكوسة.

يسكب فوقها البشاميل كله ويفرد جيدا ليغطي السطح.

يرش الوجه بالجبنة المبشورة.

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 – 40 دقيقة تقريبا.

بعد أن يحمر الوجه، تخرج وتترك قليلا حتى تهدأ قبل التقطيع.

بمذاق جيد يفضل تصفية الكوسة جيدا بعد السلق حتى لا تخرج ماء أثناء التسوية.

يمكن قلي الكوسة في قليل من الزيت بدلا من سلقها لإعطاء طعم أغنى.

يمكن إضافة طبقة من البطاطس المسلوقة أو المقليات في قاع الصينية للتنويع.

يفضل استخدام اللبن الدافئ في البشاميل لتجنب التكتلات.

إذا رغبتى في طعم أقوى، يمكن إضافة قليل من الجبنة المبشورة داخل البشاميل نفسه.

القيمة الغذائية للطبق

الكوسة غنية بالألياف والفيتامينات وتساعد على تحسين الهضم.

اللحم المفروم يوفر البروتين الضروري لبناء العضلات.

البشاميل يمد الجسم بالكالسيوم والطاقة، خاصة عند إضافة الحليب والجبنة.

الطبق متوازن ويجمع بين البروتين والخضار والكربوهيدرات، لذلك يعتبر وجبة مثالية للأسرة.

