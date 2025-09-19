طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك لعزومة مميزة

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، الحمام المحشي بالفريك من أشهى الأطباق المصرية والعربية الأصيلة، ويشتهر بتقديمه في الولائم والمناسبات الخاصة لما يتميز به من نكهة غنية وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، سهلة وبسيطة، حيث يجمع هذا الطبق بين طراوة الحمام ونكهة الفريك المتبل، ليمنحك وجبة متكاملة مليئة بالطاقة والبروتين والألياف.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الحمام المحشي بالفريق.

مكونات عمل الحمام المحشي:-

4 حمامات منظفة جيدا تغسل وتصفى من الماء

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من الخل

لحشو الفريك:

كوب ونصف من الفريك المغسول والمنقوع في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من القرفة اختياري

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو رشة صغيرة من الحبهان المطحون

كوب مرق دجاج أو لحم ساخن لطهي الفريك نصف طهي

للتسوية

2 كوب من مرق الدجاج أو اللحم

ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة للدهن

طريقة عمل الحمام المحشي

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك:-

اغسلي الحمام جيدا بالماء والدقيق والخل للتخلص من أي روائح غير مرغوبة.

اشطفيه بالماء البارد، ثم افركيه بعصير الليمون ورشة ملح واتركيه قليلا ليصفى.

سخني السمنة في مقلاة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي خفيف.

أضيفي الفريك بعد تصفيته، وقلبيه مع البصل لمدة 3–5 دقائق حتى يتشرب النكهات.

تبلي المزيج بالملح والفلفل والبهارات والقرفة، ثم أضيفي كوب المرق تدريجيا واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب نصف كمية السائل فقط يطهى نصف طهي حتى لا يتعجن عند التسوية داخل الحمام.

اتركي الفريك ليبرد قليلا قبل استخدامه للحشو.

املئي الحمام بحشوة الفريك حتى ثلاثة أرباعه فقط، مع مراعاة ترك مساحة ليتمدد الفريك أثناء النضج.

أغلقي فتحة الحمام باستخدام خلة خشب أو بخياطة فتحة البطن بخيط نظيف مخصص للطهي.

يمكنك حشو الرقبة أيضا بالفريك وربطها بخيط.

ضعي قدر كبير به ماء مغلي مع بصلة صغيرة، ورقة غار، ورشة ملح وفلفل، وحبهان صحيح.

أضيفي الحمام برفق، واتركيه على نار متوسطة لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج نصف نضج لا تتركيه حتى يتهرى.

اخرجي الحمام من المرق وصفيه.

سخني السمنة في مقلاة واسعة، ثم حمري الحمام من جميع الجوانب حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يمكنك أيضا دهن الحمام بالقليل من الزبدة أو السمنة وإدخاله الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة مع رشه بقليل من المرق كل فترة ليظل طري.

يجب أن تختاري حمام متوسط الحجم ليطهى بسرعة ويظل لحمه طري.

لا تكثري من حشو الفريك حتى لا يخرج أثناء التسوية.

يمكن إضافة القليل من الكبد والقوانص المفرومة للفريك لإضفاء نكهة أعمق.

استخدمي مرق دجاج أو لحم جيد النكهة، لأن المرق هو سر الطعم المميز للطبق.

قدمي الحمام ساخن مع الأرز الأبيض أو البطاطس المحمرة وسلطة خضراء.

الحمام مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، ويساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

الفريك غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويمد الجسم بالطاقة ويعزز الهضم.

عند طهي الحمام بالفريك، تحصلي على وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وكربوهيدرات وألياف وعناصر غذائية أساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.