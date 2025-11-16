طريقة عمل الكبيبة الشامية بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الكبيبة الشامية، الكبيبة الشامية أو الكبة المقلية من أشهر وألذ الأطباق السورية واللبنانية، وتمتاز بقوامها المقرمش من الخارج والحشوة الطرية والمتبلة من الداخل.

وطريقة عمل الكبيبة الشامية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحتاج الكبيبة إلى دقة في التحضير لضمان تماسك القشرة الخارجية وإتقان نكهة الحشوة، وعشاقها كثيرون وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبيبة الشامية.

مكونات عمل الكبيبة الشامية:-

مكونات عجينة الكبيبة

2 كوب برغل ناعم

½ كوب سميد ناعم اختياري لكنه يعطي تماسك ممتاز

300 جرام لحم بقري مفروم خالى من الده.

بصلة صغيرة مبشورة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بهارات كبة أو سبع بهارات

ماء بارد للعجن حسب الحاجة

مكونات الحشوة

300 جرام لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

½ كوب جوز مجروش أو صنوبر محمص

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بهار مشكل

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

الكبيبة الشامية

طريقة عمل الكبيبة الشامية:-

في مقلاة على النار، ضعي الزيت أو السمنة وسخنيها جيدا.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل وتظهر رائحته.

أضيفي اللحم المفروم وافرقيه جيدا بملعقة خشبية حتى ينفصل ويتفتت.

تبليه بالملح والفلفل والقرفة والبهارات.

اتركي اللحم حتى ينضج تماما ويجف من السوائل.

أضيفي الجوز أو الصنوبر وقلبي لمدة دقيقة.

ارفعي الحشوة من النار واتركيها تبرد تماما قبل الحشو.

يمكن إضافة رشة من دبس الرمان لمذاق شامي مميز.

لتحضير عجينة الكبيبة، اغسلي البرغل جيدا ثم انقعيه في ماء ساخن لمدة 10 دقائق فقط.

صفي البرغل تماما واضغطي عليه للتأكد أنه خالى من الماء الزائد.

في الكبة أو محضرة الطعام، ضعي البرغل، واللحم النيء، والسميد، والبصل، والبهارات.

افرمي الخليط على دفعات حتى تصبح عجينة ناعمة ومتجانسة.

إذا شعرتِ بجفاف العجينة، أضيفي ملعقة ماء بارد واحدة في كل مرة حتى تتماسك.

اعجني العجينة بيدكِ لمدة 5 دقائق حتى تصبح مرنة ولا تتشقق.

سر نجاح الكبيبة يجب أن تكون العجينة ناعمة ومتماسكة وغير لاصقة ولا جافة.

بللي يديكى قليلا بالماء البارد.

خذي كرة صغيرة من عجينة الكبة.

شكليها على شكل كرة ثم جوفيها باستخدام السبابة بحركة دائرية.

احرصي على أن تكون الجوانب رقيقة ولكن دون أن تنفتق.

املئي التجويف بالحشوة المبردة.

أغلقي الفتحة جيدا، وشكلي الكبة على شكل بيضاوي مع طرفين مدببين.

ضعي الكبيبات في صينية مدهونة خفيف بالزيت حتى لا تلتصق.

إذا كانت العجينة تلصق، اغسلي يديكي بالماء البارد بين الحين والآخر.

سخني كمية وفيرة من الزيت بحيث تغمر الكبيبة تماما.

يجب أن يكون الزيت ساخنا جدا قبل وضع الكبة.

اقلي الكبيبة على دفعات حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

قلبيها برفق حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

لتحمير مثالي، تجنبي تحريك الكبيبة في أول دقيقة حتى لا تتفتح.

للتخزين قبل القلي رتبيها في صينية مدهونة ثم جمديها لمدة ساعتين.

انقليها لأكياس محكمة الإغلاق داخل الفريزر لمدة شهرين.

للتخزين بعد القلي، اتركيها تبرد تماما ثم احفظيها في علبة مغلقة.

تسخن في الفرن أو المقلاة الهوائية دون زيت.

تقدم مع لبنة أو زبادي بالخيار، وسلطة تبولة، وسلطة فتوش، أو صوص طحينة بالليمون، أو مخللات.

لنجاح الكبيبة الشامية، لا تكثري من الماء عند عجن الكبة، ويجب أن تكون الحشوة جافة تماما، واستخدمي لحم قليل الدهن حتى لا تتفتح الكبات أثناء القلي، ويمكن إضافة ملعقة زيت نباتي للعجينة لتسهيل التشكيل، والأفضل فرم العجينة على دفعات للحصول على قوام ناعم.

