طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم

التبولة، فيتو
طريقة عمل سلطة التبولة، سلطة التبولة من أشهر السلطات الشرقية التي تعود أصولها إلى بلاد الشام، وتمتاز بمذاقها المنعش وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل سلطة التبولة، سهلة وتعتمد بشكل أساسي على البقدونس المفروم والبرغل والطماطم، مع لمسة منعشة من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة التبولة.

 

مكونات عمل سلطة التبولة:-

2 كوب بقدونس طازج مفروم ناعم

½ كوب نعناع طازج مفروم اختياري

2 حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم

¼ كوب برغل ناعم

1 حبة خيار صغيرة مفرومة اختياري

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ماء لنقع البرغل

طريقة عمل سلطة التبولة:

  • ضعي البرغل في وعاء صغير، وأضيفي كمية من الماء الساخن تكفي لتغطيته.
  • اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يلين، ثم صفيه جيدا من الماء.
  • اغسلي البقدونس جيدا وجففيه، ثم افرميه ناعم جدا.
  • افرمي النعناع والطماطم والخيار بنفس الدقة.
  • في وعاء كبير، ضعي البقدونس والنعناع والطماطم والخيار والبرغل.
  • أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون.
  • تبلي بالملح والفلفل، وقلبي المكونات برفق حتى تتجانس.
  • قدمي سلطة التبولة باردة في أطباق التقديم، ويمكن تزيينها بأوراق الخس أو شرائح الليمون.
  • يفضل فرم البقدونس والنعناع ناعم جدا للحصول على قوام مميز.
  • يمكن زيادة عصير الليمون حسب الذوق لإعطاء طعم منعش أكثر.
  • استخدمي زيت زيتون عالي الجودة ليضفي نكهة غنية.

الفوائد الصحية لسلطة التبولة 

  • البقدونس، غني بفيتامين C وK ومضادات الأكسدة.
  • البرغل، مصدر ممتاز للألياف ويساعد على الشبع.
  • الليمون، يعزز المناعة ويساعد في الهضم.
  • زيت الزيتون، يحتوي على دهون صحية مفيدة للقلب.
طريقة عمل سلطة التبولة 
طريقة عمل سلطة التبولة 

فوائد البرغل 

والبرغل من أهم مكونات سلطة التبولة وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البرغل:-

  • البرغل يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة القولون.
  • لأنه من الحبوب الكاملة، فهو يمد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء، ما يمنح طاقة ثابتة لفترة أطول ويمنع الشعور بالجوع بسرعة.
  • الألياف الموجودة في البرغل تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، كما أن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.
  • بفضل أليافه وكربوهيدراته المعقدة، يمنح البرغل إحساس بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.
  • مؤشره الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، وبالتالي يعد مناسب لمرضى السكري.
  • يحتوي على الفوسفور والمنجنيز، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان.
طريقة عمل سلطة المكرونة، أكلة خفيفة وسريعة التحضير فى الطقس الحار

اصنعيها في دقائق، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار

 

