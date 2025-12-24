الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشيخ محمود شلبي،
الشيخ محمود شلبي، فيتو
18 حجم الخط

قبول العوض، رد  الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يدعى علي من محافظة الغربية، قال فيه: "طبيب الأسنان أخطأ وخلع لي ضرسين، واعترف بذلك وقال لي ازرع لك أحدهما على حسابي، والثاني على حسابك، فما حكم الشرع فى ذلك وهل هناك ذنب عليا؟".

وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " هذا السؤال ورائه موضوع آخر وهو قبول العوض، وهناك من يعتقد أن العوض حرام، ففي حوادث السيارات مثلا يرفض الشخص المتضرر أخذ قيمة الشئ الذي تضرر، فالناس يخبرون المتضرر بأن العوض حرام".


وأضاف: "قبول العوض ليس حراما، بل حلال طالما أن الشيء تعرض للتلف، ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه، والشرع الشريف حلل دفع الدية، وفيه التعويض وضمان المتلفات فى الفقه الإسلامي".


وأوضح: "ففكرة أن قبول العوض حرام فهذا ليس صحيح، وهذا مفهوم يجب إعادة النظر فيه، إما بالنسبة لسؤال السائل، وطالما أن الطبيب اعترف بخطأه، وطالما هناك  تراض، فيكفي أن يقوم بزرع الضرس بعيدا عن اللجوء للقضاء والنزاع أمام المحاكم، والحصول على العوض حلال ومن الأمور المباحة".

قبول العوض حلال 

 

كانت دار الإفتاء المصرية واصلت الرد على التساؤلات، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قبول العوض دار الإفتاء المصرية الدكتور محمود شلبي العوض حرام الفقه الإسلامي

مواد متعلقة

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads