هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

قبول العوض، رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يدعى علي من محافظة الغربية، قال فيه: "طبيب الأسنان أخطأ وخلع لي ضرسين، واعترف بذلك وقال لي ازرع لك أحدهما على حسابي، والثاني على حسابك، فما حكم الشرع فى ذلك وهل هناك ذنب عليا؟".

وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " هذا السؤال ورائه موضوع آخر وهو قبول العوض، وهناك من يعتقد أن العوض حرام، ففي حوادث السيارات مثلا يرفض الشخص المتضرر أخذ قيمة الشئ الذي تضرر، فالناس يخبرون المتضرر بأن العوض حرام".



وأضاف: "قبول العوض ليس حراما، بل حلال طالما أن الشيء تعرض للتلف، ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه، والشرع الشريف حلل دفع الدية، وفيه التعويض وضمان المتلفات فى الفقه الإسلامي".



وأوضح: "ففكرة أن قبول العوض حرام فهذا ليس صحيح، وهذا مفهوم يجب إعادة النظر فيه، إما بالنسبة لسؤال السائل، وطالما أن الطبيب اعترف بخطأه، وطالما هناك تراض، فيكفي أن يقوم بزرع الضرس بعيدا عن اللجوء للقضاء والنزاع أمام المحاكم، والحصول على العوض حلال ومن الأمور المباحة".

قبول العوض حلال

