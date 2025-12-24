الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، أسفرت مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية عن صدارة المنتخب الجزائري لجدول الترتيب، بعدما حصد ثلاث نقاط كاملة وبفارق أهداف مريح.

ترتيب المجموعة الخامسة

وجاء منتخب الجزائر في المركز الأول برصيد 3 نقاط وفارق أهداف (+3)، فيما حلّ منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق أهداف أقل بلغ (+1)، ليشتد الصراع مبكرًا على بطاقتي التأهل.

في المقابل، احتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثالث دون نقاط وبفارق أهداف (-1)، بينما تذيل منتخب السودان الترتيب في المركز الرابع بلا رصيد وبفارق أهداف (-3).

وتتجه الأنظار إلى مباريات الجولة الثانية التي ستكون حاسمة في ملامح التأهل، خاصة مع تقارب المستوى بين فرق المجموعة وسعي كل منتخب لتعويض أو تعزيز حظوظه في المنافسة القارية.

و فاز منتخب الجزائر على نظيره السوداني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقدم منتخب الجزائر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية أحرزه رياض محرز، بعد اختراق داخل منطقة الجزاء لتصل إلى هشام بوادي الذي لعب الكرة بالكعب إلى محرز ليطلق تسديدة تسكن الشباك.

فرحة رياضة محرز بهدف الجزائر أمام السودان

بعدها استمر الضغط الجزائري لاستغلال صدمة لاعبي المنتخب السوداني بعد الهدف، وكان أول ظهور لمنتخب السودان في الدقيقة 11 بعدما استلم ياسر عوض، تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة، نحو منتصف المرمى، لكن حارس منتخب الجزائر، لوكا زيدان، تصدى لها بساقيه.

بعدها استمرت سيطرة منتخب الجزائر بشكل كامل على الكرة وسط محاولات مستمرة لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 38، تلقى ياسر عوض لاعب منتخب السودان، تمريرة وسدد من يمين منطقة الجزاء نحو منتصف المرمى، لكن حارس منتخب الجزائر، لوكا زيدان، تصدى لها.

وفي الدقيقة 39، تلقي صلاح الدين عادل لاعب منتخب السودان البطاقة الصفراء الثانية ليطرد بعد تدخل قوي على ريان أيت نوري لاعب منتخب الجزائر، ويكمل منتخب السودان باقي المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 62، أضاف منتخب الجزائر، الهدف الثاني عن طريق رياض محرز، بعدما تسلم كرة عرضية على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة إلى منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 86، أكمل منتخب الجزائر الثلاثية عن طريق إبراهيم مازا، بعدما تسلم تمريرة بغداد بونجاح ليسدد في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة الجزائر والسودان في أمم أفريقيا

بتلك النتيجة يتصدر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل الترتيب منتخبي غينيا الاستوائية والسودان.

تشكيل الجزائر أمام السودان في كأس أمم أفريقيا

وجاء تشكيل الجزائر أمام السودان في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان (غرناطة)

خط الدفاع: عيسى ماندي (ليل)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، أمير بيسبايني (دورتموند)، رافيك بلجالي (فيرونا)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب)، هشام بوعلوي (نيس)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، فارس شايبي (فرانكفورت)

خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد)، محمد الأمين عمورة (فولفسبورج)



تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس أمم أفريقيا

فيما جاء تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مونجد أبوزيد

خط الدفاع: محمد أحمد سعيد، مصطفى محمد عبد القادر، ياسر عوض بوشارة، باخيت نميرا

خط الوسط: أبواغلا محمد، عبد الرزاق طه، عمار كامل الدين طيفور، محمد مأمون، صلاح الدين عادل أحمد

خط الهجوم: أبو بكر مأمون

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ـ أقيمت الساعة 2:30 عصرا.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسوـ الساعة 7:30 مساء.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر ـ الساعة 6 مساء.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسوـ الساعة 6 مساء.

