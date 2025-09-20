مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما تردد عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق.

نزلات البرد متوقعة مع تغير الفصول

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن انتشار أدوار البرد أمر طبيعي ومتوقع في الفترة الحالية بسبب التغيرات المناخية بين الفصول.

الإصابات محدودة ولا خطورة حالية

وأضاف أن أعداد الإصابة بنزلات البرد والفيروسات التنفسية ليست كبيرة ولا تشكل أي خطورة، مشددًا على أن الوضع الصحي الحالي لا يثير أي قلق.

كورونا أصبح فيروسًا عاديًا

وأشار إلى أن فيروسات الجهاز التنفسي تشمل الإنفلونزا وفيروس كورونا، موضحًا أن كورونا بات واحدًا من بين هذه الفيروسات العادية، ولم يعد هو الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية في الوقت الراهن.

نصيحة مهمة للمواطنين

وجّه مستشار الرئيس نصيحة للمواطنين بعدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب، والتأكد من الحصول على روشتة دوائية معتمدة لتجنب أي مضاعفات أو مشكلات صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.