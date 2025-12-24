التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يبدأ منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، مشواره في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 عندما يواجه نظيره منتخب موزمبيق في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

تشكيل كوت ديفوار أمام موزمبيق

حارس مرمى: فوفانا

خط الدفاع: دووي، كوسونو، نديكا، كونان

خط الوسط: ديالو، كيسي، سنجاري، سيري، ديوماندي

الهجوم: زاها.

تشكيل موزمبيق

حارس المرمى: إيرنان

خط الدفاع:كامبالا، نيني، تشامبوكو؛ ناناني

خط الوسط: دومينجيش، كاتامو، لانجا؛ بوندي، بانجال

الهجوم: دوف.

ويستضيف ملعب "إستاد مراكش" مباراة منتخب كوت ديفوار ضد موزمبيق ضمن منافسات المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخبا كوت ديفوار وموزمبيق بجوار كل من منتخبي الكاميرون والجابون في المجموعة السادسة في أمم إفريقيا 2025.

ويفتقد منتخب كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2025 خدمات نجمه سيباستيان هالر، صاحب هدف الفوز بالبطولة في النسخة الماضية في شباك نيجيريا، بعدما تعرض لإصابة مع فريقه أوتريخت الهولندي، ليتم استبداله بإيفان جيساند، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي في القائمة.

وخاض منتخب كوت ديفوار 106 مباريات في الكان، حقق الفوز في 48 مباراة، وتعادل في 31 مباراة وخسر في 27 مباراة.

وسجل منتخب الأفيال 152 هدفًا وسكنت شباكه 111 هدفًا.

ويعد أكبر انتصار لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا على حساب إثيوبيا في نسخة 1970 بستة أهداف مقابل هدف، أما أكبر هزيمة فكانت أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في دور المجموعات من نسخة 2023.

إنجازات منتخب كوت ديفوار في أمم إفريقيا

توج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا في 3 مناسبات في نسخ 1992 و2015 و2023، وهو حامل لقب آخر نسخة من الكان، وخسر النهائي في مناسبتين في نسختي 2006 و2012.

ونال منتخب الأفيال المركز الثالث في 4 مناسبات في نسخ 1965 و1968 و1986 و1994، فيما جاء في المركز الرابع في مناسبتين في نسختي 1970 و2008.

وودع من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات، وأقصي من دور الـ16 في مناسبة، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

وودع منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات في نسخ 1998 و2010 و2013 و2019، وأُقصي من دور الـ16 في مناسبة في نسخة 2021، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

