مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور فيروسي جديد

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، المواطنين بشأن المتحور الفيروسي الجديد المنتشر في بعض دول العالم، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي مؤشرات تدل على تفشٍ وبائي أو زيادة مقلقة في أعداد الإصابات.

وقال "تاج الدين": "أطمئن الناس تمامًا، لا توجد أي حالة ذات طابع وبائي في مصر، ولا زيادة حادة أو تراكمية في الإصابات، ولا حالات خطيرة تؤدي إلى دخول المستشفيات أو الوفاة".

المتحورات أمر طبيعي في عالم الفيروسات

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ، بقناة “الشمس” أن ظهور المتحورات أمر طبيعي ومتكرر في عالم الفيروسات، مشيرًا إلى أن الفيروسات تتحور لتتكيف وتستمر في الحياة، تمامًا كما يحدث مع البكتيريا والأنفلونزا الموسمية.

وأكد أن الجهات الصحية المصرية تتابع الموقف بدقة، وهناك رصد وتحليل مستمر لأي تغيرات في نمط العدوى أو شدة الأعراض.

إجراءات احترازية ومتابعة دائمة

وأشار "تاج الدين" إلى أن مصر في حالة حذر وترقب دائم، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعامل السريع مع أي مستجدات.

وقال مستشار الرئيس لـ الصحة:"لدينا منظومة رصد قوية، وأي تغير غير معتاد يتم التعامل معه فورًا وبشكل علمي مدروس".

نصائح مع تغيرات الطقس

ومع بداية موسم تغيرات الطقس، شدّد الدكتور عوض تاج الدين على أهمية تجنب الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة المختلفة، خاصة مع بداية الدراسة وازدياد التجمعات.

وأوضح أن الأعراض الأكثر شيوعًا في هذه الفترة تشمل العطس والرشح وآلام الحلق.

السعال والجيوب الأنفية والحرارة الخفيفة

ودعا “تاج الدين” إلى الالتزام بالعادات الوقائية البسيطة مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاختلاط بالمصابين، وارتداء الكمامة عند ظهور الأعراض.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم مستشار الرئيس للشؤون الصحية حديثه برسالة طمأنة للمصريين قائلًا:"الوضع في مصر مطمئن تمامًا، ولا يوجد ما يدعو للقلق، فقط الالتزام بالعادات الصحية البسيطة كفيل بالحفاظ على سلامة الجميع."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.