الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: منع الفرز والنبش العشوائي للمخلفات بالشوارع

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة رفع مستوى النظافة وتحسين كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز، مع التخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة والصحة العامة، في إطار جهود المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز لمتابعة أعمال جمع ونقل المخلفات الصلبة وتطبيق الضوابط المنظمة للعمل، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية العاملة في المنظومة.

وحضر الاجتماع كل من: المهندس رجب محمود، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة، والدكتور حسام الدين عبد الناصر، وخالد فؤاد مدكور، مدير إدارة شئون البيئة بمنفلوط، وزينب محمود، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمركز، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المعتمدة، بإشراف وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط.

الالتزام بجمع ونقل المخلفات الصلبة إلى المحطة الوسيطة 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بجمع ونقل المخلفات الصلبة من القرى والوحدات المحلية إلى المحطة الوسيطة أو مصنع السماد وفق الضوابط المقررة، ومنع أي عمليات فرز أو نبش عشوائي داخل الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

كما تم التأكيد على ضرورة حصول الجمعيات الأهلية على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة وجهات الاختصاص، وتحديد أماكن ثابتة لكل جمعية داخل المحطة وفق التعليمات المقررة.

زراعة أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها لسماد

استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى أبوتيج في أسيوط

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة اليومية لأعمال الجمع والنقل، ورصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة في الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء كافة، مؤكدًا استمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الجمعيات لتنسيق العمل والتعامل الفوري مع أي تحديات في هذا القطاع الحيوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التراخيص اللازمة التراخيص التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الجمعيات الأهلية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المخلفات الصلبة الوحدات المحل هشام أبو النصر رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدينة منفلوط مصنع السماد منفلوط اسيوط نقل المخلفات مصر 2030 منفلوط

مواد متعلقة

بمشاركة 170 طالبا وطالبة، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع الانضباط في 3 مدارس ويكرم معلمة رياض أطفال لتميزها

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح

محافظ أسيوط يقدم أجهزة عرائس لـ50 فتاة من الأولى بالرعاية (صور)

ورشة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمحافظة أسيوط في التصميم الإعلاني والتصوير الفوتوغرافي

انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لكلية التربية بجامعة أسيوط

تضامن أسيوط تعلن فوز 315 مواطنا للحج من بين 1116 متقدما من المحافظة

صحة أسيوط تكثف جهودها للتعامل مع 20 مصابا بعقر كلب مسعور

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية