محافظ أسيوط: منع الفرز والنبش العشوائي للمخلفات بالشوارع

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة رفع مستوى النظافة وتحسين كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز، مع التخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة والصحة العامة، في إطار جهود المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز لمتابعة أعمال جمع ونقل المخلفات الصلبة وتطبيق الضوابط المنظمة للعمل، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية العاملة في المنظومة.

وحضر الاجتماع كل من: المهندس رجب محمود، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة، والدكتور حسام الدين عبد الناصر، وخالد فؤاد مدكور، مدير إدارة شئون البيئة بمنفلوط، وزينب محمود، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمركز، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المعتمدة، بإشراف وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط.

الالتزام بجمع ونقل المخلفات الصلبة إلى المحطة الوسيطة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بجمع ونقل المخلفات الصلبة من القرى والوحدات المحلية إلى المحطة الوسيطة أو مصنع السماد وفق الضوابط المقررة، ومنع أي عمليات فرز أو نبش عشوائي داخل الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم التأكيد على ضرورة حصول الجمعيات الأهلية على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة وجهات الاختصاص، وتحديد أماكن ثابتة لكل جمعية داخل المحطة وفق التعليمات المقررة.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة اليومية لأعمال الجمع والنقل، ورصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة في الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء كافة، مؤكدًا استمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الجمعيات لتنسيق العمل والتعامل الفوري مع أي تحديات في هذا القطاع الحيوي

