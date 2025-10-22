الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكشف تفاصيل التقديم لحج الجمعيات الأهلية

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأوضح أبو النصر أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط برئاسة حسن عثمان وكيل الوزارة بدأت الاستعداد لتلقي الطلبات بجميع الإدارات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيتم عبر القرعة الإلكترونية الموحدة منتصف نوفمبر المقبل من خلال بوابة الحج المصرية، لاختيار الفائزين بشفافية وفقًا لنسب المتقدمين بكل محافظة.

تخصيص 12 ألف تأشيرة حج تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء خصصت 12 ألف تأشيرة حج تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج، مع تخصيص عدد مناسب لمحافظة أسيوط بحسب أعداد المتقدمين، بواقع مشرف لكل 46 حاجًا، وإعلان النتائج النهائية عبر موقع الوزارة والمؤسسة.

وأوضح محافظ أسيوط أن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم عضوًا بجمعية أهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2025 ومسددًا لاشتراكه السنوي، وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل، وأن يكون مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عامًا حتى 8 فبراير 2026، مع اشتراط وجود مرافق لمن تجاوز 75 عامًا أو من ذوي الإعاقة.

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2026 غدا الأربعاء.. إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة.. الشروط المطلوبة للتقديم.. والفئات الممنوعة

"الحج والعمرة": أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه والـ 5 نجوم يصل لـ المليون

ودعا محافظ أسيوط الراغبين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات، والتقديم عبر الجمعيات أو إلكترونيًا على موقع hij.moi.gov.eg، متمنيًا التوفيق للجميع وأن يتقبل الله من الحجاج صالح الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اداء فريضة الحج التضامن الاجتماعي التقديم لحج الجمعيات الاهلية الجمعيات الأهلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن القرعة الإلكترونية اللجنة العليا للحج اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المؤسسة القومية لتيسير الحج بوابة الحج المصرية حج الجمعيات الأهلية فريضة الحج مايا مرسي وزيرة التضامن مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

نقابة المهندسين تنتصر، سجن مقاول في قضية تزوير محررات رسمية منسوبة لفرعية أسيوط

لم تعد للرجال فقط، محافظ أسيوط يشهد تدريب طالبات الصنايع على أعمال السباكة (فيديو)

في ختام زيارته لأسيوط، وزير التعليم يشيد بانتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

بعد أسبوع من غرق 11 تلميذا في ترعة بمنقباد، وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط

بعد توقفها سنوات، تشغيل المعدة المائية الألمانية لتطهير النيل والترع بأسيوط (فيديو)

إزالة 79 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف البرامج المتنقلة للتدريب على الخياطة والمهن الحرفية

وكيل التعليم بأسيوط يحيل مسئولي مدرسة الطليعة للتحقيق لتقصيرهم في العمل

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

مايان السيد لـ"فيتو": فخورة بمشاركتي بفيلمين في الجونة السينمائي.. ويسرا "ملكة حياتنا" (فيديو)

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية