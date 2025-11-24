الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 170 طالبا وطالبة، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30

فعاليات الدورة الكشفية
فعاليات الدورة الكشفية (44) بجامعة أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، فعاليات الدورة الكشفية الـ(44) والإرشادية الـ(30) لجوالة وجوالات كليات الجامعة، التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتستمر حتى 26 نوفمبر بأرض المخيم الكشفي الدائم بالحرم الجامعي. 

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور عمر عبد الحميد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وحضر الافتتاح عدد من عمداء ووكلاء الكليات، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وأمناء الكليات ومسؤولي رعاية الطلاب، وبمشاركة واسعة من الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات الدورة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالتواجد بين الجوالين والجوالات، مؤكدًا أن النشاط الكشفي يعكس روح الانتماء والعمل الجماعي، ويمثل منظومة متكاملة تجمع بين اللياقة البدنية وتنمية المهارات القيادية، إلى جانب المرح والانضباط. وأوضح أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الكشفية لدورها في بناء شخصية الطالب وتأهيله لمستقبل مهني ومجتمعي متميز.

فعاليات الدورة الكشفية (44) والإرشادية (30) لجوالة وجوالات كليات جامعة أسيوط 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الكشافة ليست مجرد نشاط طلابي، بل مدرسة جامعة لتعليم القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية وتعزيز العمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات بإبداع وقوة إرادة.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاستفادة من هذا الدعم بالاجتهاد والتطوير والابتكار، مؤكدًا أن ما تتيحه الكشافة من مهارات وخبرات ينعكس مباشرة على شخصية الطالب ويؤهله ليكون قائدًا فاعلًا في مجتمعه.

ووجّه الدكتور المنشاوي عدة رسائل للطلاب، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا قدوة بأفعالهم قبل أقوالهم، وأن يتحلّوا بالالتزام والأخلاق والاحترام، والعمل على تطوير مهاراتهم وتجربة كل ما يسهم في صقل شخصياتهم ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل. كما أكد على أهمية العمل بروح الفريق، مبينًا أن المنظومة الكشفية تقوم على مبدأ أن النجاح الجماعي هو أساس التفوق.

واختتم رئيس جامعة أسيوط كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية قيادية ومسؤولة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الدورة، ومتمنيًا للمشاركين تجربة مليئة بالفائدة والمرح والحماس وروح الفريق.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة جامعة أسيوط للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، مما جعل الجامعة نموذجًا متميزًا بين الجامعات المصرية في مستوى الفعاليات والبرامج المقدمة كما توجّه بالشكر للعاملين على تنظيم الدورة الكشفية والإرشادية، مثمنًا جهودهم في تقديم عمل احترافي يعكس صورة مشرفة للجامعة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور المنشاوي والحضور بتفقد المعارض الفنية والأراضي الكشفية والإرشادية لمخيمات الجوالين والجوالات، والتي اشتملت على أنشطة متنوعة في مجالات: التطبيقات العلمية والبيئية، الاقتصاد والمواطنة، الفنون والآداب، التطلع للقيادة، الخدمة العامة، الفنون الكشفية، الصحة والرياضة، الاتصال العالمي، والقيم والاتجاهات الكشفية. 

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بما شاهده من أعمال مبتكرة وإبداعية للطلاب.

جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة" (صور)

كما شهد الافتتاح تنظيم مسيرة طلابية تحت شعار "وطن السلام" انطلقت من أمام الإستاد الرياضي وصولًا إلى أرض المخيم الكشفي، أعقبها طابور عرض لـ 14 عشيرة من 8 كليات، بمشاركة نحو 170 طالبًا وطالبة من الجوالين والجوالات وسواعد الدورة، إلى جانب مراسم تحية العلم والسلام الجمهوري وأداء القسم. 

وتم خلال الفعالية إهداء المنديل الكشفي لكل من: الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور أحمد عبد المولى، والدكتورة مديحة درويش، والدكتور هيثم إبراهيم، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التعليم والطلاب الحرم الجامعي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط النشاط الكشفى جامعة أسيوط جامعة اسيوط اليوم رئيس جامعة أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع الانضباط في 3 مدارس ويكرم معلمة رياض أطفال لتميزها

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح

محافظ أسيوط يقدم أجهزة عرائس لـ50 فتاة من الأولى بالرعاية (صور)

ورشة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمحافظة أسيوط في التصميم الإعلاني والتصوير الفوتوغرافي

انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لكلية التربية بجامعة أسيوط

تضامن أسيوط تعلن فوز 315 مواطنا للحج من بين 1116 متقدما من المحافظة

صحة أسيوط تكثف جهودها للتعامل مع 20 مصابا بعقر كلب مسعور

محافظ أسيوط يشدد على وضع لافتات مدون عليها أسعار الأسمدة بجمعيات الإصلاح الزراعي

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية