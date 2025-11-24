بمشاركة 170 طالبا وطالبة، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، فعاليات الدورة الكشفية الـ(44) والإرشادية الـ(30) لجوالة وجوالات كليات الجامعة، التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتستمر حتى 26 نوفمبر بأرض المخيم الكشفي الدائم بالحرم الجامعي.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور عمر عبد الحميد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وحضر الافتتاح عدد من عمداء ووكلاء الكليات، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وأمناء الكليات ومسؤولي رعاية الطلاب، وبمشاركة واسعة من الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات الدورة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالتواجد بين الجوالين والجوالات، مؤكدًا أن النشاط الكشفي يعكس روح الانتماء والعمل الجماعي، ويمثل منظومة متكاملة تجمع بين اللياقة البدنية وتنمية المهارات القيادية، إلى جانب المرح والانضباط. وأوضح أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الكشفية لدورها في بناء شخصية الطالب وتأهيله لمستقبل مهني ومجتمعي متميز.

فعاليات الدورة الكشفية (44) والإرشادية (30) لجوالة وجوالات كليات جامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الكشافة ليست مجرد نشاط طلابي، بل مدرسة جامعة لتعليم القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية وتعزيز العمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات بإبداع وقوة إرادة.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاستفادة من هذا الدعم بالاجتهاد والتطوير والابتكار، مؤكدًا أن ما تتيحه الكشافة من مهارات وخبرات ينعكس مباشرة على شخصية الطالب ويؤهله ليكون قائدًا فاعلًا في مجتمعه.

ووجّه الدكتور المنشاوي عدة رسائل للطلاب، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا قدوة بأفعالهم قبل أقوالهم، وأن يتحلّوا بالالتزام والأخلاق والاحترام، والعمل على تطوير مهاراتهم وتجربة كل ما يسهم في صقل شخصياتهم ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل. كما أكد على أهمية العمل بروح الفريق، مبينًا أن المنظومة الكشفية تقوم على مبدأ أن النجاح الجماعي هو أساس التفوق.

واختتم رئيس جامعة أسيوط كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية قيادية ومسؤولة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الدورة، ومتمنيًا للمشاركين تجربة مليئة بالفائدة والمرح والحماس وروح الفريق.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة جامعة أسيوط للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، مما جعل الجامعة نموذجًا متميزًا بين الجامعات المصرية في مستوى الفعاليات والبرامج المقدمة كما توجّه بالشكر للعاملين على تنظيم الدورة الكشفية والإرشادية، مثمنًا جهودهم في تقديم عمل احترافي يعكس صورة مشرفة للجامعة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور المنشاوي والحضور بتفقد المعارض الفنية والأراضي الكشفية والإرشادية لمخيمات الجوالين والجوالات، والتي اشتملت على أنشطة متنوعة في مجالات: التطبيقات العلمية والبيئية، الاقتصاد والمواطنة، الفنون والآداب، التطلع للقيادة، الخدمة العامة، الفنون الكشفية، الصحة والرياضة، الاتصال العالمي، والقيم والاتجاهات الكشفية.

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بما شاهده من أعمال مبتكرة وإبداعية للطلاب.

كما شهد الافتتاح تنظيم مسيرة طلابية تحت شعار "وطن السلام" انطلقت من أمام الإستاد الرياضي وصولًا إلى أرض المخيم الكشفي، أعقبها طابور عرض لـ 14 عشيرة من 8 كليات، بمشاركة نحو 170 طالبًا وطالبة من الجوالين والجوالات وسواعد الدورة، إلى جانب مراسم تحية العلم والسلام الجمهوري وأداء القسم.

وتم خلال الفعالية إهداء المنديل الكشفي لكل من: الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور أحمد عبد المولى، والدكتورة مديحة درويش، والدكتور هيثم إبراهيم، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.