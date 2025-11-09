رئيس جامعة أسيوط الأهلية: تطبيق معايير الجودة بامتحانات الميدتيرم

18 حجم الخط

انطلقت بجامعة أسيوط الأهلية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بأعمال رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

تُجرى الامتحانات في أجواء تتسم بالانضباط والجدية والتنظيم، بما يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة الأكاديمية وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

ويأتي انطلاق الامتحانات بجامعة أسيوط الأهلية تنفيذًا لقرارات الاجتماع الرابع عشر للمجلس الأكاديمي للجامعة، والذي أقر بدء امتحانات الميدتيرم يوم 8 نوفمبر 2025 بكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية الألسن واللغات التطبيقية، على أن تُستكمل في 13 نوفمبر ببرامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتشمل برامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات.

رصد أي ملاحظات طارئة أو معوقات قد تواجه سير الامتحانات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إدارة جامعة أسيوط الأهلية تتابع سير أعمال الامتحانات بشكل مستمر للاطمئنان على حسن تنظيمها ورصد أي ملاحظات طارئة أو معوقات قد تواجه سيرها ومعالجتها فورًا، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري المشاركين في أعمال الامتحانات، وموجهًا بضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب وتذليل أي عقبات أمامهم بما يهيئ بيئة أكاديمية مناسبة تحقق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن جميع أعمال الامتحانات تُجرى بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وفق استعدادات مسبقة شملت إعلان الجداول وأماكن الامتحانات وتجهيز القاعات والمعامل اللازمة، إلى جانب التنسيق مع عمداء الكليات ومديري البرامج للتأكد من تواجدهم ومتابعتهم لسير اللجان ميدانيًا، بما يعكس حرص الجامعة على تحقيق الجودة الشاملة وضمان انتظام العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

