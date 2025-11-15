أطعمة تتفوق على القرع العسلي في محتوى فيتامين A

18 حجم الخط

القرع العسلي من أشهر المصادر الغذائية لفيتامين A، إذ يحتوي كوب واحد منه (140 جرامًا) على نحو 745 ميكروجرامًا من هذا الفيتامين، أي ما يزيد على 82% من الاحتياج اليومي.

ويعرف فيتامين A بدوره الحيوي في دعم صحة العينين، وحماية القلب والرئتين، وتعزيز مناعة الجسم.



ومع ذلك، تكشف البيانات الغذائية أن هناك أطعمة أخرى تتفوّق على القرع العسلي بفارق كبير، وتوفر كميات أعلى بكثير من هذا الفيتامين الأساسي.

1. كبد البقر.. المصدر الأغنى على الإطلاق

تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن كبد البقر المطبوخ يعد المصدر الأكثر كثافة بفيتامين A، إذ تحتوي حصة مقدارها 85 جرامًا على 8020 ميكروجرامًا، أي ما يعادل 891% من القيمة اليومية.

ورغم هذا التركيز المرتفع، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناوله، فالكبد غني بالكوليسترول والدهون المشبعة، وقد يؤدي تناوله المتكرر إلى رفع مستويات الدهون في الدم، خاصة لدى مرضى القلب.



كما أن الجرعات العالية جدًا من فيتامين A قد تسبب تلفًا للكبد ومشكلات في العظام واضطرابات صحية أخرى، مما يجعل الاعتدال أمرًا ضروريًّا.

2. عصير الجزر.. مصدر آمن وغني بالكارتينات

يوفر عصير الجزر كميات مرتفعة من فيتامين A في صورة كاروتينات، وهي مركبات آمنة حتى عند تناولها بجرعات عالية، على عكس فيتامين A الحيواني المعروف بالريتينول.

كما أن تناول الجزر النيء يحقق الفائدة نفسها تقريبًا؛ إذ توفر حصّة مكوّنة من جزرتين متوسطتي الحجم حوالي 1018 ميكروجرامًا، أي ما يعادل 113% من القيمة اليومية.

3. البطاطا الحلوة.. غنية وآمنة وسهلة الاستخدام

تقدّم البطاطا الحلوة فيتامين A أيضًا في شكل كاروتينات آمنة، ما يسمح بتناولها بكميات أكبر دون مخاطر صحية.



وتتميز البطاطا الحلوة بمرونتها في التحضير؛ إذ يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بطرق متنوعة، من السلق والشوي إلى استخدامها في الأطباق الحلوة والمالحة، مما يجعلها مصدرًا مريحًا لتلبية الاحتياج اليومي من الفيتامين.

4. اليقطين.. كنز من بيتا كاروتين

اليقطين أحد أفضل مصادر بيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة قوي يحوّله الجسم إلى فيتامين A عند الحاجة.



ويوصي الخبراء عند شراء اليقطين المعلّب باختيار الأنواع الطبيعية 100% دون إضافة سكر للحفاظ على قيمته الغذائية.



ومثل البطاطا الحلوة، يُعد اليقطين مكوّنًا متعدد الاستخدامات يمكن دمجه بسهولة في الشوربات، الفطائر، العصائر، والحلويات.

5. ثعبان البحر.. مصدر بحري مرتفع التركيز

يأتي ثعبان البحر ضمن قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين A، حيث تحتوي حصة مقدارها 85 غرامًا من اللحم المطبوخ على 969 ميكروجرامًا، أي حوالي 107% من القيمة اليومية.



و الخيار مناسبًا لمحبي المأكولات البحرية، لكنه يظل أقل شيوعًا مقارنة بمصادر أخرى.





رغم القيمة الغذائية العالية للقرع العسلي، فإن العديد من الأطعمة خاصة كبد البقر والجزر والبطاطا الحلوة واليقطين توفر مستويات أعلى من فيتامين A، بعضها يصل إلى أضعاف الاحتياج اليومي، لكن ينصح الخبراء دائمًا بمراعاة التوازن والاعتدال، وخصوصًا عند تناول المصادر الحيوانية ذات التركيز العالي، حفاظًا على صحة الكبد والقلب والعظام.

