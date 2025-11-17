الإثنين 17 نوفمبر 2025
استشاري: البرتقال أقل نسبة في فيتامين سي بالفاكهة

فيتامين سي من أهم الفيتامينات التى يجب الحصول عليها يوميا هو أكسير المناعة حيث يقوى مناعة الجسم ضد جميع الأمراض.

وفيتامين سي موجود فى الخضروات والفاكهة الطازجة ورغم وجوده فى مكملات غذائية إلا أن الأطباء دائما ينصحون بتناوله من مصادره الطبيعية.

نسبة فيتامين سي فى الجوافة 

ويقول الدكتور مجدي نزيه، إن أعلى نسبة فيتامين سي توجد فى الجوافة حيث يحتوى كل 100 جرام من الجوافة على 250 مللى من فيتامين سي وبالتالى تناول ثمرة جوافة واحدة يمد الجسم باحتياجاته من فيتامين سي على مدار اليوم، ويفضل تناول الجوافة على طبيعتها وعدم تناولها عصير حفاظا على قيمتها الغذائية وعدم الحصول على نسبة عالية من السكر.

 

نسبة فيتامين سي فى البرتقال

وأضاف نزيه، أن الكنتالوب أيضا يحتوى على فيتامين سي والفراولة والمانجو والكاكا والاناناس وغيرهم ولكن أعلى نسبة موجودة فى الجوافة، أما البرتقال يعتبر أقل الفاكهة التى تحتوى على فيتامين سي حيث يحتوى كل 100 جرام من البرتقال على 60 مللى من فيتامين سي.

سبب ارتفاع فيتامين سي فى الجوافة وليس البرتقال 

وتابع، أن لذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى حيث أن الجوافة فى الأصل فاكهة صيفية وضاعف الله فيتامين سي لها لأن الفيروسات تنتشر فى فصل الصيف لذا يجب تناول جرعات عالية من فيتامين سي، بينما فى الشتاء تنخفض حرارة الطقس فقط ونقل الفيروسات وبالتالى تكون حاجة الجسم لفيتامين سي قليلة لتحمى فقط من برودة الطقس ليس أكثر من ذلك.

