كأس العرب، تعادل سوريا وجنوب السودان سلبيا في الشوط الاول

تعادل منتخب سوريا ونظيره جنوب السودان، سلبيا في الشوط الأول، في إطار مباريات الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة

ويسعى كلا المنتخبين لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر فعاليات بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الإثنين 1 ديسمبر المقبل بمواجهتي تونس أمام الفائز من المباراة التأهيلية سوريا وجنوب السودان

الجريدة الرسمية