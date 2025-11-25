محمد موسى يرأس بعثة المصري في زامبيا لمباراة زيسكو بالكونفدرالية

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
كلف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الدكتور محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على الفريق الأول، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة ندولا الزامبية  في الساعات الأولى من صباح اليوم  الثلاثاء لمواجهة زيسكو يونايتد بطل زامبيا في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.

 وقد قام  الدكتور محمد موسى بالتنسيق  مع  محمود جابر، المدير الإداري الذي سبق البعثة بصحبة أحد الطهاة إلى ندولا، لترتيب السفر والإقامة وملاعب التدريب، لتوفير أفضل الظروف للفريق.

موعد مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية

وتقام مباراة المصري وزيسكو في الثالثة عصر الجمعة المقبل، الموافق 28 من نوفمبر الجاري على إستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الجريدة الرسمية