بدون راحة، المصري يؤدي مرانا استشفائيا بالقاهرة قبل السفر إلى زامبيا (صور)

أدى فريق المصري مرانه الأخير بالقاهرة قبل التوجه بعد ساعات إلى زامبيا لخوض مباراته بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة المقبل على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.

ورفض نبيل الكوكي المدير الفني المصري منح اللاعبين راحة أمس بعد الفوز على كايزر شيفز.

نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدفي المصري، البوروندي بونور موجيشا من ضربة جزاء ومحمد هاشم، بينما سجل ديلان سولومون هدف كايزر تشيفز، وجميع الأهداف جاءت في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًّا

بعثة المصري

كلف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الدكتور محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على الفريق الأول، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة ندولا الزامبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لمواجهة زيسكو يونايتد بطل زامبيا في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المحموعات.

وقد قام الدكتور محمد موسى بالتنسيق مع محمود جابر، المدير الإداري الذي سبق البعثة بصحبة أحد الطهاة إلى ندولا، لترتيب السفر والإقامة وملاعب التدريب، لتوفير أفضل الظروف للفريق.

موعد مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية

وتقام مباراة المصري وزيسكو في الثالثة عصر الجمعة المقبل، الموافق 28 من نوفمبر الجاري على إستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية

