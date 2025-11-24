الفرسان الأربعة في المعترك الإفريقي.. تفوق مصري بالجولة الأولى.. الأهلي يسحق شبيبة القبائل.. بيراميدز يعوض إخفاقه.. الزمالك يضمد جراحه.. والمصري يتألق أمام كايزر

18 حجم الخط

أنهى الفرسان الأربعة “الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري” مهمتهم في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

نجح الرباعي المصري في الفوز بالجولة الأولى بدور المجموعات.

الأهلي فاز على شبيبة القبائل وبيراميدز على ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا والزمالك على زيسكو والمصري على كايزر شيفز في الكونفدرالية.

ويستعد الفرسان الأربعة لمواجهات قوية وصعبة خارج الأرض بالجولة الثانية بالبطولتين.

الأهلي يكتسح شبيبة القبائل برباعية

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول.

سجل رباعية الاهلي محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقة 36 و84 ومحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي من تصويبة بقدمه اليسرى.

وقلص شبيبة القبائل النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 57 بالخطأ في مرماه.

في الدقيقة 23 سجل محمد شريف هدفًا للأهلي، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة

ووضح تأثر لاعبي الأهلي إيجابيا بفوزهم الأخير بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك باستمرار صحوة الفريق الاحمر بتحقيق فوز كبير على بطل الجزائر في إنذار مبكر لجميع الفرق بدوري الأبطال.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شبيبة القبائل

1- الأهلي 3 نقاط.

2- يانج أفريكانز 3 نقاط.

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط.

4- شبيبة القبائل 0 نقاط.

في مشواره للاحتفاظ باللقب، بيراميدز يكتسح ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية

وفاز بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال على ريفرز يونايتد النيجيري، بثلاثة أهداف نظيفة، كانت من توقيع أحمد عاطف،بـ هاتريك وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

وفي المباراة الاخري فاز نهضة بركان علي ديناموز بثلاثية نظيفة.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وبهذا الفوز يؤكد فريق بيراميدز أنه يسير بخطى ثابتة للدفاع عن اللقب كما أنه يضمد جراحه ويعوض اخفاقه الأخير بكأس السوبر المصري وخروجه أمام الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمباراته غدًا أمام المقاولون بالدوري ثم باور ديناموز في 29 من نوفمبر الجاري.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولي

1- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

2- نهضة بركان المغربي 3 نقاط (مباراة)

3- ريفرز يونايتد النيجيري، دون نقاط (مباراة)

4- باور ديناموز الزامبي، دون نقاط (مباراة)

بيراميدز

فوز صعب للزمالك علي زيسكو

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط في الكونفدرالية ويتساوى مع المصري البورسعيدي، بينما يبقى زيسكو وكايزر تشيفز بدون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتستمر أزمات الزمالك رغم الفوز حيث يعاني الفريق من أزمات مالية وفنية سواء بخسارة لقب السوبر المصري مؤخرًا أمام الأهلي مرورًا بوقف القيد ثم الفوز الصعب ببداية مشواره بدور المجموعات

ويستعد الزمالك لمواجهته القادمة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المحدد لها السبت 29 نوفمبر في الجولة الثانية من منافسات البطولة الكونفدرالية.

الزمالك وزيسكو

المصري يكتسح كايزر تشيفز

وفاز فريق المصري البورسعيدي علي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدفي المصري، البوروندي بونور موجيشا من ضربة جزاء ومحمد هاشم، بينما سجل ديلان سولومون هدف كايزر تشيفز، وجميع الأهداف جاءت في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًّا.

ويستعد فريق المصري لنظيره زيسكو في الثالثة عصر الجمعة المقبل، الموافق 28 من نوفمبر الجاري على إستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

المصري وكايزر

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 3 نقاط

الزمالك 3 نقاط

زيسكو بدون نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

