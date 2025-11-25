الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

وصول بعثة المصري إلى أديس أبابا "ترانزيت" قبل التوجه إلى ندولا الزامبية (صور)

وصلت بعثة النادي المصري إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في السادسة والثُلث من صباح اليوم قبل التوجه إلى ندولا الزامبية.

وستبقى البعثة هناك لنحو 90 دقيقة على سبيل الترانزيت قبل المغادرة في حوالي الثامنة صباحًا لتصل في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا إلى مدينة ندولا.

وغادرت فجر اليوم بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي  في طريقها إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك استعدادًا لمباراة الجمعة أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد بالبطولة الكونفدرالية 

 

موعد مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية 

ويلتقي النادي المصري أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد  والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة على ستاد  ليفي مواناواسا بمدينة ندولا  ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

 بعثة المصري تغادر إلى زامبيا


وتضم البعثة -  التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول  - 39 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي  نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى زامبيا أول أمس الأحد وذلك بصحبة أحد الطهاة  وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

الجريدة الرسمية