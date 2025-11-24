بعد الخسارة الثقيلة أمام نوتنجهام، روني يفتح النار على صلاح ويطالب سلوت باستبعاده

18 حجم الخط

طالب واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، آرني سلوت مدرب ليفربول، باستبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية.

تصريحات روني ضد محمد صلاح

وجاءت تصريحات روني بعد خسارة ليفربول الثقيلة بنتيجة 3-0 على أرضه أمام نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي، والتي جعلت حامل اللقب الحالي يتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن المتصدر آرسنال.

ولم يتمكن صلاح من تسجيل أي هدف أو تقديم أي تمريرة حاسمة خلال المباراة، والتي شكلت الهزيمة السادسة لليفربول في آخر سبع مواجهات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خسارته أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة، استقبل الفريق 6 أهداف دون رد في آخر مباراتين بالدوري.

وقال روني عبر برنامجه "The Wayne Rooney Show": "صلاح لا يساعد الفريق على المستوى الدفاعي، أنا متأكد أنه إذا كنت أحد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ورأيت زملاءك لا يجتهدون في العودة للوراء، فماذا سيكون شعورك؟ أعلم أنه أسطورة النادي وكل ما قدمه للفريق، لكن إذا كنت جالسًا على دكة البدلاء فما الرسالة التي يرسلها لك إذا رأيت أحد اللاعبين لا يجري خلف الكرة، وهو يشارك في كل مباراة؟".

وأضاف: "لو كنت مكان سلوت كنت سأقدم على قرار كبير ليترك أثرًا في بقية الفريق، عندما لا تفوز بالمباريات عليك أن تحافظ على الانضباط وتكون صعب الإيقاف".

وتابع: "أعتقد أنهم يمرون بهذه الفترة، وبالتأكيد عليه اتخاذ قرار لإعادة الفريق للانضباط ليصبح صعبًا على المنافسين ولكل لاعب أن يجري خلف الكرة، وعندما تبدأ الانتصارات يمكنك إعادة صلاح إلى التشكيلة الأساسية على أمل أن يجري بشكل أكبر، أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الفريق بلا شك".

ولم يقتصر النقد على صلاح فقط بل ركز روني على عدد من اللاعبين الكبار الذين لم يقدموا الأداء المتوقع منهم، قائلا: "لم يقدموا أداءً جيدًا على الإطلاق، وليس الأمر مقتصرًا على فان دايك وصلاح. أود أن أقول إنهم قادة الفريق، لكن لاعبين مثل ماك أليستر، الذي يتواجد منذ عدة سنوات، وجرافينبرخ الذي قدم أداءً رائعًا الموسم الماضي، عليهم أن يقدموا المزيد، ويدعموا الجميع، ويحاولوا خلق فريق قادر على الفوز مرة أخرى".

وفاة دييجو جوتا

وأشار روني أيضًا إلى وفاة دييجو جوتا وتأثيرها المحتمل في تراجع أداء ليفربول، قائلًا: "إنهم يمرون بوقت صعب، أليس كذلك؟ ربما علينا أن نلقي نظرة على جوتا، للأسف ما حدث له، وما التأثير الذي تركه في اللاعبين. إنه زميلك، تتواجد معه كل يوم، وبالتأكيد يجب أن يكون لذلك أثر في الفريق".

