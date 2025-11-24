بيدري يواصل غيابه عن برشلونة

18 حجم الخط

واصل بيدري غيابه عن تدريبات برشلونة الجماعية ليتم استبعاده من مواجهة الفريق المرتقبة أمام تشيلسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة خاض صباح اليوم الإثنين تدريبه الأخير في مدينة خوان جامبر الرياضية قبل السفر إلى لندن لمواجهة تشيلسي غدًا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهد المران غياب بيدري مرة أخرى، إذ استمر اللاعب في التدريب بشكل فردي ولم يتمكن من الانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية رغم التحسن الذي يحققه في مرحلة تعافيه.

إصابة بيدري

وكان اللاعب الكاناري قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية منذ نهاية أكتوبر الماضي، بعد مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو، ويدخل حاليًا في المرحلة النهائية من التعافي، لكن الجهاز الفني يفضل تجنب أي مخاطر في فترة حاسمة من الموسم.

وفي المقابل استعاد المدرب هانز فليك جهود اثنين من العناصر المهمة، هما ماركوس راشفورد ودي يونج بعد تعافيهما للشفاء.

يذكر ان المهاجم الإنجليزي، غاب عن فوز الفريق على أتلتيك بيلباو بسبب إصابته بالإنفلونزا وتدرب بشكل طبيعي امش الأحد، فيما عاد دي يونج للمشاركة بعد انتهاء فترة إيقافه في الدوري، ويستعد ليكون أحد قادة وسط الملعب في لندن.

كما أصبح الظهير الإسباني أليخاندرو بالد متاحًا بعد أن غادر الملعب في الشوط الأول بمباراة السبت ضد أتلتيك.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الكتالوني إلى لندن اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.