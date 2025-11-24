الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

بيدري يواصل غيابه عن برشلونة

بيدري
بيدري
واصل بيدري غيابه عن تدريبات برشلونة الجماعية ليتم استبعاده من مواجهة الفريق المرتقبة أمام تشيلسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة خاض صباح اليوم الإثنين تدريبه الأخير في مدينة خوان جامبر الرياضية قبل السفر إلى لندن لمواجهة تشيلسي غدًا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهد المران غياب بيدري مرة أخرى، إذ استمر اللاعب في التدريب بشكل فردي ولم يتمكن من الانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية رغم التحسن الذي يحققه في مرحلة تعافيه.

إصابة بيدري

وكان اللاعب الكاناري قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية منذ نهاية أكتوبر الماضي، بعد مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو، ويدخل حاليًا في المرحلة النهائية من التعافي، لكن الجهاز الفني يفضل تجنب أي مخاطر في فترة حاسمة من الموسم.

وفي المقابل استعاد المدرب هانز فليك جهود اثنين من العناصر المهمة، هما ماركوس راشفورد ودي يونج بعد تعافيهما للشفاء.

يذكر ان المهاجم الإنجليزي، غاب عن فوز الفريق على أتلتيك بيلباو بسبب إصابته بالإنفلونزا وتدرب بشكل طبيعي امش الأحد، فيما عاد دي يونج للمشاركة بعد انتهاء فترة إيقافه في الدوري، ويستعد ليكون أحد قادة وسط الملعب في لندن.

كما أصبح الظهير الإسباني أليخاندرو بالد متاحًا بعد أن غادر الملعب في الشوط الأول بمباراة السبت ضد أتلتيك.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الكتالوني إلى لندن اليوم.

بيدري برشلونة تشيلسي موندو ديبورتيفو دوري ابطال اوروبا الكلاسيكو الكتالوني

