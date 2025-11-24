منتخب الطائرة يفوز وديا على السويحلي الليبي استعدادا لبطولة التحدي بالأردن

18 حجم الخط

حقق منتخب مصر الأول للكرة الطائرة فوزًا وديًا قويًا على فريق السويحلي الليبي بنتيجة 3–0، خلال معسكره الحالي في إطار استعداداته الجادة لخوض بطولة التحدي العربية للكرة الطائرة المقرر إقامتها في المملكة الأردنية خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وظهر الفراعنة بمستوى مميز أكد جاهزية اللاعبين للبطولة المرتقبة.

منتخب الطائرة يفوز وديًا على السويحلي الليبي

وقدم لاعبو المنتخب أداءً متوازنًا على مستوى القوة الهجومية وتنظيم الدفاع، مع مشاركة عدد كبير من عناصر القائمة الأساسية، الأمر الذي منح الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد اللقاني، فرصة مثالية لتجربة أكثر من طريقة لعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على مؤازرة المنتخب ومشاهدة اللقاء الودي أمام الفريق الليبي من أجل الاطمئنان على كافة استعدادت فراعنة الطائرة قبل السفر إلى الأردن للمشاركة في البطولة.

ويأمل المنتخب الوطني للكرة الطائرة في تقديم أداء قوي خلال البطولة وتمثيل الكرة الطائرة المصرية بالصورة التي تليق بتاريخها وقيمتها عربيًّا وقاريًّا، وسط دعم كبير من الجهاز الفني وسعي اللاعبين لاقتناص اللقب.

قائمة منتخب مصر المشاركة في المعسكر

حسام يوسف

محمد عادل

عبد الرحمن الحسيني

محمد عسران

سيف عابد

محمد رضا

محمد عبد المحسن

أحمد عزب

زياد أسامة

محمد مجدي

مصطفى جابر

محمد رمضان

عبد الرحمن سعودي

حمزة الصافي

الجهاز الفني والإداري والطبي

الكابتن محمد اللقاني – مدير فني

الكابتن محمد الحسيني – مدرب مساعد

الكابتن محمد رفعت – مدرب مساعد

د. مجدي الصباغ – طبيب المنتخب

د. إيهاب طنطاوي – علاج طبيعي

ك. عبد الرحمن غانم – تأهيل إصابات

د. أحمد سالم – مخطط أحمال

ك. مصطفى أبو خضر – محلل تقني

ك. محمد سعيد – مدلك

ك. محمد رمضان – مدير إداري

ك. محمد خير – مدير إداري

