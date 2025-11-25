الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

بيراميدز يسعى لمزاحمة الأهلي في وصافة الدوري على حساب المقاولون العرب

بيراميدز
بيراميدز
يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

ويسعى فريق  بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الثاني مشاركة مع الأهلي متسلحا بفوزه الأفريقي على ريفرز شيفز بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل السماوي الترتيب الرابع برصيد 22 نقطة في حين يحتل المقاولون الترتيب 18 برصيد عشر نقاط.

حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب يديرها طاقم حكام بقيادة حمادة القلاوي “حكم ساحة” ويعاونه محمد عاطف الزناري وعماد فرج “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع” ومحمود الدسوقي “حكم فار” ورحمة يوسف “حكم فار مساعد”.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب

 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأحد

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 22 نقطة 
4- بيراميدز 20 نقطة 
5- المصري 20 نقطة 
6- وادي دجلة 20 نقطة 
7-زد 20 نقطة 
8- إنبي 19 نقطة 
9- بتروجيت 18 نقطة 
10- الجونة 18 نقطة 
11-  البنك الأهلي 17 نقطة 
12-مودرن سبورت 17 نقطة 
13-غزل المحلة 16 نقطة
14-   سموحة 16 نقطة
15- الحدود 13 نقطة 
16- فاركو 12 نقطة 
17- الجيش 11 نقطة 
18- المقاولون العرب 10 نقاط 
19- الاسماعيلي 10 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

الجريدة الرسمية