محافظ بني سويف يتابع حالة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحالة الصحية لرضيعة تبلغ من العمر 10 أيام مصابة بنقص في هرمون الغدة الدرقية، وذلك خلال تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية بني عدي التابعة لإدارة ناصر الصحية، ورافقه في جولته كل من: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد مسعود مدير الإدارة الصحية.

زيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة ببني عدي

وجاءت متابعة محافظ بني سويف، للحالة بعدما لفت نظره بيانات الطفلة المسجلة ضمن كشوف المنتفعين الخاصة بسحب عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة، حيث وجّه على الفور بالتواصل هاتفيًّا مع والدة الرضيعة للاطمئنان على وضعها الصحي.

وانتظر محافظ بني سويف، لحين انتهاء الاتصال، والذي أوضحت خلاله الأم أنه تم تحويل طفلتها للمركز الطبي بالحمرايا لاستكمال علاجها وصرف اللبن الطبي المخصص لحالتها، ليكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة تطور الحالة واستعراض قوائم المنتفعين ذات الظروف الصحية المشابهة لضمان رعايتهم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي يواصل محافظ بني سويف، تنفيذها بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والنظافة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشملت الجولة زيارة وحدة طب الأسرة ببني عدي التي جرى تطويرها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة بالقرى بما يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية

وخلال الزيارة، تفقد محافظ بني سويف، سير العمل داخل الوحدة، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، وتجول بأقسام الوحدة التي تضم: الاستقبال والطوارئ، معمل الدم، غرفة المشورة وتنظيم الأسرة، الأسنان، غرفة المبادرات، خدمة المنتفعين ومؤشرات الحياة، السجلات الطبية، التطعيمات، وغرف النظافة والتخلص من النفايات.

كما استعرض محافظ بني سويف، مع مسؤولي الصحة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري على الوحدة، ووجّه بضرورة استمرار المتابعة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد أيضًا غرفة الأنظمة والكاميرات، وأصدر توجيهات بمراجعة منظومة الأمن والسلامة والتأكد من جاهزية مرافق الوحدة من مياه وكهرباء وصرف صحي، مع التشديد على الحفاظ على المرافق العامة، وتكثيف أعمال النظافة، وحسن معاملة المرضى وتيسير حصولهم على الخدمة.

