أسماء 270 فائزا في قرعة حج الجمعيات الأهلية ببني سويف

18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على أسماء الفائزين من محافظة بني سويف في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026، وعددهم 270 حاجًا وحاجة، وذلك عقب إجراء القرعة الرسمية إليكترونيًا بوزارة التضامن الإجتماعي.

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية ببني سويف

وأكدت هبة الجلال، مدير مديرية التضامن بمحافظة بني سويف أن عمليات الاختيار تمت بشفافية كاملة وفق القواعد المنظمة، على أن يتم بدء استكمال الإجراءات الطبية والإدارية للفائزين خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للسفر لأداء المناسك.

وأشارت مدير تضامن بني سويف، إلى أن الوزارة أتاحت رابط على بوابة الحج الإليكترونية يمكن للمتقدمين من خلاله الحصول النتيجة بكل سهولة بعد أن تم إعلانها، وتحديد المقبولين سواء في الأساسي أو الاحتياطي.

وكيل تضامن بني سويف تنقل تهنئة الوزيرة للفائزين

ونقلت مدير التضامن ببني سويف، تهنئة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، للفائزين بقرعة الحج من ابناء محافظة بني سويف، مشيرةً إلى حرص واهتمام أجهزة الوزارة بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء ركن الحج وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، مؤكدةً على تضافر الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرعة في أداء مناسك تلك الفريضة

محافظة بني سويف يهنئ الفازين من ابناء المحافظة

من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة للحجاج الفائزين والفائزات في القرعة، وتمنى التوفيق في الأعوام المُقبلة لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا ثقته في أن يكون الحجاج خير واجهة وسفراء لبني سويف خاصة ومصر بشكل عام، وذلك من خلال الالتزام بالضوابط المقررة أثناء أداء الركن الجليل سواء من قبل إدارة البعثة أو الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وحملهم أمانة الدعاء بدعوة صادقة من أطهر بقاع الأرض أن يحفظ مصرنا من كل مكروه، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى، أن يمن على الجميع بحج مبرور وذنب مغفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.