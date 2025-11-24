تحرير 68 محضرا في 16 حملة تموينية على مخابز إهناسيا ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، أن الوحدات المحلية بمركز ومدينة إهناسيا واصلت تنفيذ حملات مكثفة على المخابز البلدية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتعليمات أحمد توفيق رئيس المركز، بهدف ضبط منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحد من أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحرير 68 محضرًا في 16 حملة تموينية

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز إهناسيا، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة موسعة شملت المرور على 16 مخبزًا ببندر إهناسيا، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 68 محضرًا متنوعًا تضمنت مخالفات نقص وزن الرغيف، وسوء النظافة، وعدم وجود بون صرف، بجانب غياب الشهادات الصحية للعاملين.

كما امتدت الحملات إلى القرى التابعة لـ مركز إهناسيا، حيث قامت الوحدة المحلية بالعواونة بالتعاون مع مكتب تموين العواونة بحملة تفتيش أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات مماثلة، من بينها نقص وزن وعدم نظافة الأدوات وعدم إعطاء بون وغياب دفاتر التشغيل.

إهناسيا تواصل حملات الرقابة على المخابز

وفي قرية قاي، تم المرور على المخابز بالتنسيق مع مكتب التموين، وتم تحرير 10 محاضر لمخالفات شبيهة، بينما شملت الحملة أيضًا قرية النويرة وقرية شاويش؛ حيث تم المرور على 11 مخبزًا وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، إضافة إلى عدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون.

كما نفذت الوحدة المحلية ببراوة حملة مشتركة مع إدارة التموين، نتج عنها تحرير 12 محضرًا تضمنت مخالفات نقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، فيما شهدت قرى ننا وأبو شهبة وعبدالصمد ومنهرة حملة تفتيشية واسعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بإهناسيا برئاسة الأستاذ عباس كامل، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا تضمنت مخالفات نقص أوزان، تصرف في الدقيق، عدم وجود بون، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

جهود موسعة لتحسين جودة رغيف الخبز

ومن جانبه أكد أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا ببني سويف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، في إطار حرصها المستمر على تحسين جودة رغيف الخبز وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.