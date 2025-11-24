إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة «فان باص» و«توك توك» بطريق الشيخ «عابد ـ مازورة» بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، نُقلوا على الفور إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة «فان باص» و«توك توك» بطريق الشيخ «عابد ـ مازورة» بدائرة مركز شرطة سمسطا، وعلى الفور وجّهت غرفة العمليات بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما جرى الدفع بقوة من الشرطة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات الأولية للتعامل مع المصابين.

إصابة 8 أشخاص ببني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: جمعة سيد ماضي، 32 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، وسعد سيد ماضي، 42 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى مانجه سيد رشدي، 25 عامًا، التي تعرضت لاشتباه كسر بالقدم اليسرى. كما أصيبت نادية قرني عبدالغني، 38 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، إلى جانب إصابة كل من نورا عبد العظيم عبد القادر، 48 عامًا، وبركة حسين عبد الوهاب، 25 عامًا، وسعدية محمود محمد، 32 عامًا، ويوسف عصمت عامر، 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى الفشن

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، حيث وجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مع التأكيد على توفير جميع الفحوصات اللازمة وسرعة التعامل مع الإصابات الحرجة.

فحص أسباب الحادث وملابساته

كما باشرت الأجهزة الأمنية ببني سويف إجراءاتها القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

