بسبب الولادة المبكرة، قصة وفاة 3 أطفال توأم تثير الحزن ببني سويف والأب يروي ما حدث

شهدت مـحافظة بني سويف واقعة إنسانية أليمة هزّت مشاعر الأهالي، بعد أن فقدت أسرة صغيرة بقرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف أطفالها الثلاثة خلال أيام قليلة، إثر ولادتهم قبل موعدهم الطبيعي بشهر كامل، في حادثة تركت القرية في حالة من الحزن والذهول.

أحمد جميل ـ والد الأطفال الثلاث

أسرة تفقد 3 أطفال ببني سويف

الأب أحمد جميل، 33 عامًا، يعمل نقاشًا، استقبل مع زوجته ثلاثة مواليد ضِعاف البنية نتيجة الولادة المبكرة، ليبدأ بعدها سباقًا مريرًا مع الوقت بين الحضّانات والمستشفيات أملًا في إنقاذ حياتهم.

ويقول الأب إن طفليه «محمود» و«عبد الرحمن» دخلا حضّانة مستشفى جامعة بني سويف فور ولادتهما بسبب سوء حالتهما الصحية، لكن محاولات الأطباء لم تفلح في إنقاذهما، حيث توفيا خلال يومين متتاليين، ما زاد من ألم وحسرة الأسرة التي كانت تعيش على أمل تحسن حالتهما.

وأضاف: أما الطفلة الثالثة «سارة»، فقد كانت حالتها أكثر تعقيدًا، حيث أمضت ثمانية أيام داخل حضّانة خاصة دون أي تحسن يُذكر، ويؤكد الأب أن الأسرة لجأت مرارًا لطلب نقلها إلى مستشفى حكومي يمتلك إمكانيات أكبر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بسبب وضعها الحرج، ما دفع الأسرة إلى تقديم شكوى رسمية لوزارة الصحة في محاولة لإيجاد فرصة أفضل لإنقاذها.

وتابع: أرسلت استغاثة لـ وزارة الصحة، وتم الاستجابة لي ونقل الطفلة إلى مستشفى الواسطى المركزي بسيارة إسعاف مجهزة، حيث بذل الفريق الطبي محاولات مكثفة لإنعاشها، لكن حالتها تدهورت سريعًا، لتفارق الحياة صباح أمس، وتلحق بشقيقيها الذين دُفِنوا قبل أيام قليلة، وتمت مواراتها الثرى إلى جوارهما وسط حالة من الحزن العارم بين أهالي القرية الذين شاركوا الأسرة لحظات الوداع المريرة.

المأساة هزت قرية إبشنا ببني سويف

وتعيش الأسرة صدمة كبيرة بعد أن فقدت أطفالها الثلاثة في أقل من أسبوع، رغم كل المساعي التي بذلتها لإنقاذ حياتهم، ويناشد الأب أحمد جميل، المواطنين الدعاء له ولزوجته بالصبر والسكينة وتجاوز هذه المحنة الثقيلة، مؤكدًا أن الأيام الماضية كانت من أقسى ما مرّ عليهما في حياتهما، وأنهما لا يملكان إلا التسليم بقضاء الله وقدره.

واختتم الأب حديثه بالدعاء لأطفاله: محمود وعبد الرحمن وسارة، بأن يتغمدهم الله برحمته الواسعة ويجعلهم شفعاء لوالديهم، وأن يربط على قلب كل أسرة فقدت أبناءها ويمنحها القوة والثبات في مواجهة مثل هذه الابتلاءات القاسية.

