5 أكلات ممنوع تقديمها مع البيض حفاظا على راحة الجهاز الهضمي

البيض من البروتينات الحيوانية الشهيرة التي يجب تناولها يوميا للكبار والصغار للحفاظ على صحة الجسم وتقوية المناعة والعظام وضمان نمو الأطفال بشكل صحي.

وتهتم الأمهات بتقديم البيض يوميا خاصة على وجبات الإفطار والعشاء واحيانا يمكن تقديمه فى وجبة الغداء فهو مثل اللحوم وقيمته الغذائية عالية.

5 أكلات ممنوع تقديمها مع البيض 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 5 أكلات ممنوع تقديمها مع البيض، منها:-

  • حليب الصويا، لأنه مثل البيض يحتوى على بروتين ثقيل وبالتالى تناولهم معا يصعب هضمهم ولا يستطيع الجسم امتصاصهم بشكل جيد وبالتالى امتصاص أقل وفائدة أقل.
5 أكلات ممنوع تناولها مع البيض 
5 أكلات ممنوع تناولها مع البيض 
  • الشاي، والـ بوليفينول في الشاي يمنع امتصاص بروتين البيض، وهناك دراسات تقول إن الامتصاص يقل بحوالي 17%، هذا غير الانتفاخ والغازات والحموضة التى تنتج عن تناول الشاى مع البيض، لذا يجب تأخير تناول الشاى بعد البيض بحوالي من 30 إلى 60 دقيقة.
  • السكر، والبيض مع السكر خلطة ثقيلة على الهضم، وتسبب اضطراب الأنسولين، لذا يجب ابعاد البيض عن الحلويات والمشروبات السكرية.
  • الموز، وهو مع البيض يعتبر توليفة ثقيلة جدا على المعدة، والاتنين يحتاجوا وقت طويل للهضم مايسبب انتفاخ وثقل.
  • اللحوم، وتناول اللحوم مع البيض يسبب إرهاق وتعب المعدة ماينتج عنه الخمول وتباطؤ الهضم، لذا يجب تناول اللحوم بمفردها والبيض أيضا بمفرده حفاظا على راحة الجهاز الهضمي.
احذري، ممنوع تقديم بياض البيض بدون الصفار

شروط طهي البيض حفاظا على قيمته الغذائية

