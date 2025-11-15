احذري، ممنوع تقديم بياض البيض بدون الصفار

18 حجم الخط

البيض من البروتينات الحيوانية المهمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وهو مهم للصغار والكبار.

والبيض يحتوي على صفار وبياض، وبعض الأشخاص يفضلون البياض الكثير ويعملون تناول الصغار دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

ممنوع تناول بياض البيض بمفرده

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن تناول بياض البيض بمفرده ليس له أى فائدة ولا يستطيع الجسم امتصاصه، لأنه عبارة عن بروتين فقط، وصعب هضمه لذا يجب تناول الصفار معه حتى يستطيع الجسم امتصاصه وهضمه، وهو مايجبرنا على تناول البيضة كاملة.

أهمية صفار البيض

وأضاف نزيه، أن الصفار ذات قيمة غذائية عالية أعلى من الموجودة بالبياض، حيث يحتوى الصفار على الحديد والأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ والكالسيوم والسيلينيوم والزنك والبروتين أيضا ومادة الكولين، لذا عندما نبدا بإدخال البيض للطفل الرضيع نبدا اولا بالصفار منذ عمر 6 أشهر وحتى إتمامه عام من عمره، وبعد العام الأول يتم اعطاء البيضة كاملة صفار مع بياض وليس بياض بمفرده.

فوائد البيض

ومن فوائد البيض التى تدفعنا لتناوله:-

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، حيث يحتوي البيض على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الخلايا، لذلك فهو مناسب للرياضيين وللأطفال ولمن يرغبون في زيادة الكتلة العضلية أو الحفاظ عليها.

غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

جيد لصحة الدماغ، ويحتوي البيض على مادة الكولين، وهي من أهم العناصر المسؤولة عن تنشيط الذاكرة، ودعم وظائف الدماغ، وتعزيز صحة الأعصاب، لهذا السبب ينصح به للأطفال والحوامل لدعم نمو دماغ الجنين.

يعزز صحة العين، ويحتوي صفار البيض على مركبات اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وضعف النظر، والضرر الناتج عن أشعة الشمس.

يساعد في فقدان الوزن، والبيض غني بالبروتين ويسبب إحساس طويل بالشبع، مما يساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية، وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ولهذا فهو مناسب في أنظمة الدايت مثل الكيتو أو النظام منخفض السعرات.

يدعم صحة القلب عند تناوله باعتدال، البيض يحتوي على دهون مفيدة مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وقد أثبتت الدراسات أن تناوله باعتدال بيضة واحدة يوميا لا يرفع الكوليسترول الضار لدى أغلب الأشخاص، بل قد يحسن الكوليسترول الجيد.

مفيد للحامل لأنه يحتوي على:د حمض الفوليك، والكولين، والبروتين، وفيتامينات مهمة، وهي عناصر تساعد على نمو الجنين بشكل سليم وتحمي من التشوهات الخلقية.

يقوي الشعر والأظافر.

سهل الهضم ومناسب للجميع، والبيض من الأطعمة التي يهضمها الجسم بسهولة، لذلك يناسب الأطفال وكبار السن، والمرضى، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم.

