ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيضتين يوميا في وجبة الإفطار؟

البيض من الأكلات الضرورية التي يجب الحرص على أن تكون جزءً من النظام الغذائي التقليدي للإفطار يوميا.

وكشفت الدراسات الطبية عن تأثير تناول بيضتين كل صباح في وجبة الإفطار على جسم الإنسان، وأهم فوائدها وكيفية تأثير هذا الروتين على صحة الإنسان، وتحسين وظائف المخ وتقوية العضلات بحسب Times of india.

فوائد تناول البيض يوميا في وجبة الإفطار

يعتبر البيض أحيانًا من الفيتامينات المتعددة من الطبيعة لأنه غني بالعناصر الغذائية وتناول بيضة كبيرة يمنح حوالي 70 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين، و5 جرامات من الدهون المشبعة، و185 مل من الكوليسترول، والفيتامينات (أ، د، هـ، ب12، والريبوفلافين بالإضافة إلى المعادن (السيلينيوم والفوسفور والزنك ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين).

كما يزيد من قوة العضلات وإصلاحها

ويعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة.

أفادت الأبحاث الحديثة التي أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بعد التمرين زاد لديهم تخليق البروتين العضلي ويعد توازن الأحماض الأمينية الأساسية في البيض فعالًا بشكل خاص في الحفاظ على كتلة العضلات، وخاصة لدى كبار السن.

وتشير دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول البيض بشكل متكرر يرفع مستويات هذه الكاروتينات في الجسم، مما يحسن صحة العين.

فوائد البيض



يساعد تناول البيض في التحكم في الوزن



وجدت دراسة نشرت في Nutrition Research أن الأشخاص الذين تناولوا البيض على الإفطار استهلكوا سعرات حرارية أقل خلال اليوم من أولئك الذين تناولوا إفطارًا يعتمد على الخبز لذلك، يعد البيض خيارًا جيدًا لمن يحاولون إنقاص الوزن.



يحسن صحة القلب



يحتوي البيض على الكوليسترول الغذائي، ولكن يتفق العديد من العلماء على أنه لن يؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم لدى معظم الناس عند تناوله باعتدال.

تظهر الأبحاث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول كميات معتدلة من البيض، تصل إلى بيضة واحدة يتم تناولها يوميًا، غير ضارة للأشخاص الأصحاء ولن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



يمكن للأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون بالفعل من أمراض القلب تناول ما يصل إلى بيضتين يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.

فوائد البيض للبشرة والشعر



يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين، وهو فيتامين ب ضروري لصحة البشرة والشعر والأظافر ويدعم البيوتين إنتاج الكيراتين، مما يحسن قوة الشعر ولمعانه، بالإضافة إلى ذلك، يحمي السيلينيوم الموجود في البيض البشرة من التلف التأكسدي.



يدعم صحة العظام



البيض من المصادر الغذائية القليلة لفيتامين د الطبيعي، وهو مهم لتناول الكالسيوم وقوة العظام.



أثبت تقرير نُشر في مجلة التغذية أن الاستهلاك الكافي لفيتامين د من شأنه أن يمنع حالات هشاشة العظام وغيرها من المشكلات المتعلقة بالعظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.