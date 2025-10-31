شروط طهي البيض حفاظا على قيمته الغذائية

البيض من البروتينات الحيوانية المهمة للصحة ويجب تقديمها للصغار والكبار حفاظًا على الصحة كما أنه يقوى العظام والأسنان والعضلات ويحافظ على نمو الأطفال بشكل صحي.

وطرق تقديم البيض عديدة لكن عادة يقدم في مصر مقلى أو مسلوق، ولكن هناك شروط لطهي البيض حفاظًا على قيمته الغذائية.

ممنوع تجمد البيض أثناء الطهي

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن البيض لا يجوز أن يتعرض لدرجة حرارة عالية لمدة طويلة لدرجة تجعل الصفار يتجمد، لأن تجميد الصفار يحول الكوليسترول الموجود بالصفار مادة اسمها أوكسيستيرول، وهو كوليسترول متأكسد يترسب على الشرايين ويرفع الكوليسترول الضار، على الرغم من أن الكوليسترول الموجود في البيض نافع جدًّا، إلا أنه يفسد بطريقة الطهي الخاطئة.

أضرار تحول لون صفار البيض المسلوق إلى الأخضر

وأضاف سلامة، أنه إذا تحول الصفار إلى لون أخضر مع السلق الطويل، فهذا يعنى تفاعل كبريتيد الهيدروجين مع الحديد ما ينتج عنه كبريتيد الحديد، وهى مادة غير سامة ولكنها تسبب تقلبات في الجهاز الهضمي وألم بالمعدة، لذا يجب عند طهى البيض ترك البياض يتجمد عادى لأنه بروتين ما يسهل من امتصاصه، ولكن الصفار نتركه ينضج فقط بدون أن بتجمد، حتى لا يتأكسد، وعلى ربات البيوت ألا تقلق من السالمونيلا لأن هذه الطريقة تقتل السالمونيلا، وبالتالي لا داعى للقلق.

البيض

فوائد البيض للصحة

والبيض من أكثر الأطعمة فائدة وغنى بالعناصر الغذائية، ويعتبر غذاء متكامل تقريبًا، لأنه يحتوي على البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد في تقوية العضلات، وإصلاح الخلايا، وتحسين الأداء البدني.

يحتوي على الكولين، وهو عنصر ضروري لتحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ويساهم في تطور الدماغ لدى الأجنة، لذلك ينصح بتناوله أثناء الحمل بكميات معتدلة.

غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين اللتين تساعدان في حماية العين من أمراض مثل التنكس البقعي وإعتام العدسة.

البيض يحتوي على دهون مفيدة (دهون غير مشبعة) تساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد، وتناوله باعتدال لا يزيد من خطر أمراض القلب كما كان يعتقد سابقًا.

