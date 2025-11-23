18 حجم الخط

ديربي ميلانو، يحتضن ملعب سان سيرو" جوزيبي مياتزا" ديربي الغضب بين إنتر وميلان، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان الثنائي سانتياجو خيمينيز مهاجم الفريق بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الشاب وزاكاري أسيكامي، المنضم من يونج بويز في الصيف الماضي، بعدما تعرض للإصابة أيضًا.

ومن المنتظر أن يشارك كريستيان بوليسيتش أساسيًا، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الروسونيري منذ 19 أكتوبر، حتى شارك بديلًا في 8 نوفمبر الماضي ضد بارما.

تشكيل ميلان المتوقع ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، بافلوفيتش.

خط الوسط: ساليميكيرس، فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، بارتيساجي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

ويعود ماسيمليانو أليجري لمواجهة الانتر في ديربيه الأول منذ 11 عامًا، عندما كان يقود الروسونيري في فترته الأولى، قبل أن يعود خلفًا لسيرجيو كونسيساو فيما يخوض المدرب كريستيان كييفو أول ديربي له مع النيرازوري بعد تعيينه في الصيف الماضي خلفًا لسيموني إنزاجي.

موعد مباراة الإنتر وميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة.

موقف الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

