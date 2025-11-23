الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ميلان المتوقع ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو
18 حجم الخط

ديربي ميلانو، يحتضن ملعب سان سيرو" جوزيبي مياتزا" ديربي الغضب بين إنتر وميلان، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان الثنائي سانتياجو خيمينيز مهاجم الفريق بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الشاب وزاكاري أسيكامي، المنضم من يونج بويز في الصيف الماضي، بعدما تعرض للإصابة أيضًا.

ومن المنتظر أن يشارك كريستيان بوليسيتش أساسيًا، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الروسونيري منذ 19 أكتوبر، حتى شارك بديلًا في 8 نوفمبر الماضي ضد بارما.

تشكيل ميلان المتوقع ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، بافلوفيتش.

خط الوسط: ساليميكيرس، فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، بارتيساجي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

 

ويعود ماسيمليانو أليجري لمواجهة الانتر في ديربيه الأول منذ 11 عامًا، عندما كان يقود الروسونيري في فترته الأولى، قبل أن يعود خلفًا لسيرجيو كونسيساو فيما يخوض المدرب كريستيان كييفو أول ديربي له مع النيرازوري بعد تعيينه في الصيف الماضي خلفًا لسيموني إنزاجي.

 

موعد مباراة الإنتر وميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة.

 

 

موقف الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوكا مودريتش رافائيل لياو ديربي ميلانو ديربي الغضب إنتر وميلان الدوري الإيطالي الإنتر وميلان مباراة الانتر وميلان

مواد متعلقة

موعد مباراة الاتحاد أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

تشكيل إنتر المتوقع ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

القنوات الناقلة وموعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية