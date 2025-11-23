تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

يحل ريال مدريد ضيفًا اليوم الأحد على إلتشي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، لموسم 2025-2026.

ويغيب عن ريال مدريد أمام إلتشي كل من: داني كارفخال، فرانكو ماستانتونو، إيدير ميليتاو، أوريلين تشواميني، ديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر؛ بسبب الإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أردا جولر، كامافينجا، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويملك ريال مدريد 31 نقطة في جدول ترتيب الليجا، وتراجع للمركز الثاني لحين نهاية مباريات الجولة، وذلك بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو مساء السبت.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو برباعية دون رد، ورفع رصيده للنقطة 31 في الترتيب متساويًا مع ريال مدريد، لكن يسبقه بفارق الأهداف.

أما إلتشي، فيتواجد في المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك 15 نقطة، حيث حقق الفوز بـ3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

