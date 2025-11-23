موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يحل ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأحد على إلتشي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إلتشي



تذاع مباراة ريال مدريد أمام إلتشي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويملك ريال مدريد 31 نقطة في جدول ترتيب الليجا، وتراجع للمركز الثاني لحين نهاية مباريات الجولة، وذلك بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو مساء السبت.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو برباعية دون رد، ورفع رصيده للنقطة 31 في الترتيب متساويًا مع ريال مدريد، لكن يسبقه بفارق الأهداف.

أما إلتشي، فيتواجد في المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك 15 نقطة، حيث حقق الفوز بـ3 مواجهات وتعادل في 6.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.