موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

أرسنال ضد توتنهام، يستضيف فريق أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، مساء اليوم الأحد نظيره توتنهام على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام



تنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام توتنهام



تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1

ويسعى نادي أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز صدارته لجدول الدوري، خاصة بعدما خسر مانشستر سيتي بهدفين لهدف أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها أمس.



ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 18 نقطة ويحتل المركز الثامن في الوقت الحالي.

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي

بيرنلي 0-2 تشيلسي (انتهت)

بورنموث 2-2 وست هام يونايتد (انتهت)

برايتون 2-1 برينتفورد (انتهت)

فولهام 1-0 سندرلاند (انتهت)

ليفربول 0-3 نوتينجهام فورست (انتهت)

وولفرهامبتون 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

نيوكاسل يونايتد 2-1 مانشستر سيتي (انتهت)



الأحد 23 نوفمبر 2025

ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب إيلاند رود

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الاثنين 24 نوفمبر 2025

مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.