إنتر ميلان يفوز على لاتسيو 0/2 في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه لاتسيو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الأول في شباك لاتسيو في الدقيقة 3، وأضاف أنجي يوان بوني الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، بيتار سوتشيتش، هاكان تشالهان، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: أنجي يوان بوني، لاوتارو مارتينيز.

روما يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

حقق فريق روما فوزا مستحقا على حساب أودينيزي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”

أحرز هدفي الفوز لفريق العاصمة كل من لورينزو بيليجريني في الدقيقة 42، وزكي تشيليك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

الجيالوروسي رفع بفوزه رصيده إلى 24 نقطة وضعته في صدارة جدول الدوري الإيطالي لبضعة ساعات وبفارق نقطتين عن ميلان ونابولي أقرب منافسيه، ولكن إنتر ميلان استعاد الصدارة بفوزه على لاتسيو.

