ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي، يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، قبل مباراة الليلة أمام توتنهام في قمة الجولة الثانية عشرة من البريميرليج.

ويستضيف فريق آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، مساء اليوم الأحد، نظيره توتنهام على ملعب “الإمارات” في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتراحع ليفربول للمركز الحادي عشر بعد خسارته أمام نوتتيجهام فوست 3-0 بملعب آنفيلد، كما فقد مانشستر سيتي الوصافة لصالح تشيلسي بعد خسارة كتيبة جوارديولا أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 في اليوم الأول للجولة الـ 12 من البريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي



بيرنلي 0-2 تشيلسي (انتهت)

بورنموث 2-2 وست هام يونايتد (انتهت)

برايتون 2-1 برينتفورد (انتهت)

فولهام 1-0 سندرلاند (انتهت)

ليفربول 0-3 نوتينجهام فورست (انتهت)

وولفرهامبتون 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

نيوكاسل يونايتد 2-1 مانشستر سيتي (انتهت)



الأحد 23 نوفمبر 2025

ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب إيلاند رود

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً - ملعب الإمارات



الاثنين 24 نوفمبر 2025

مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

